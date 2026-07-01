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Eréndira Ibarra revela ENTRE LÁGRIMAS que parte de su familia murió en los terremotos de Venezuela

La protagonista de ‘Accidente’ compartió que algunos integrantes de su familia están entre las víctimas.

Julio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La actriz Eréndira Ibarra perdió a familiares en Venezuela.

Getty Images/Instagram

“En mi casa hay mucho dolor. Quisiera estar con mi familia”.

La actriz Eréndira Ibarra, protagonista de la serie ‘Accidente’, enfrenta tristes y complicados momentos tras los devastadores terremotos que se registraron en Venezuela, el pasado 24 de junio. Y es que compartió que parte de su familia se encuentra entre las víctimas.

“Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón está allá”, declaró Ibarra a ‘De Primera Mano’.

Sin embargo, a Eréndira se le quebró la voz cuando habló sobre sus seres queridos que habían resultado afectados por los devastadores eventos. Entonces dio a conocer el fallecimiento del primo de su esposo Fred Londoño junto a su familia.

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“Falleció el primo de mi esposo con toda su familia, entonces, en mi casa hay mucho dolor. Quisiera estar con mi familia. La familia está regada por todo el mundo”, compartió.

Sin abundar en los detalles, la intérprete hizo un comparativo de la catástrofe que se vive en Venezuela con algunos escenarios conocidos en México.

“La única forma de describirle a las personas lo que sucedió en Venezuela es que pensáramos que en vez de que se cayera solo un edificio Nuevo León, se cayeron 60 al mismo tiempo en una zona muy pequeña. O sea, es como si se hubieran caído tres Tlatelolcos enteros”, dijo.

“Siento que esa percepción ayuda a entender realmente la catástrofe y a mi parecer, deberíamos dejar de politizar en ese sentido y empatizar porque nadie quiere que esto le suceda a nadie”, expresó Eréndira.
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Finalmente, la actriz hizo un llamado de apoyo a Venezuela, ya que considera que pasará mucho tiempo para que se puedan recuperar de la tragedia.

“Quiero aprovechar el momento para pedir apoyo. Lo que se viene es largo. Van a ser muchos años de recuperación”, concluyó.

Eréndira Ibarra Terremoto Venezuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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