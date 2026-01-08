Suscríbete
Dorismar muestra cómo luce su nariz tras SUFRIR AMPUTACIÓN parcial que le provocó necrosis

La modelo argentina sufrió las consecuencias de una mala cirugía.

Enero 08, 2026 
Ericka Rodríguez
Dorismar-nariz.jpg

La modelo mostró cómo va evolucionado la reconstrucción de su nariz.

Instagram

“Cuarta Rinoplastia después de 3 cirugías anteriores por otro especialista cirujano plástico”.

Hace casi un mes, la modelo argentina Dorismar sorprendía al público al reaparecer con el rostro desfigurado luego de realizarse una cirugía que no salió como esperaba.

Dorismar, quien años atrás deslumbraba en las pasarelas con su imponente belleza y que era acaparada en las pantallas, pasarelas y portadas de revistas, tomó sus redes sociales para dar a conocer que se sometió a una rinoplastia con la que buscaba corregir un detalle mínimo.

Fue en 2023 cuando la modelo se realizó el procedimiento que prometía ser simple, pero todo se complicó y para enmendar el error, el médico implicado le colocó un implante artificial de relleno.

El doctor responsable de la cirugía habría decidido quitarle cartílago de la oreja para rellenar la nariz, demás del injerto de un implante de relleno, el cual fue rechazado por la conductora.

Asimismo, Dorismar habría aceptado una nueva cirugía que buscaba reconstruir y recuperar la estructura original de su nariz, pero esta provocó que su tabique quedara completamente desfigurado y la cicatriz expuesta, causándole problemas para respirar.

Recientemente, la argentina volvió a compartir en sus redes cómo va la reconstrucción de su nariz luego de la necrosis que sufrió y por la que viajó a Colombia.

La también conductora ha documentado parte de su tratamiento, mismo que ha dejado ver cambios visibles en su rostro y ánimo.

“Estoy obteniendo muy buenos resultados y me encuentro muy feliz”, mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones y palabras de apoyo por parte de sus seguidores”, escribió Dorismar.

De acuerdo a lo que ha compartido, el tratamiento ha requerido de paciencia, constancia y acompañamiento de expertos que trabajan en su aspecto físico, pero también en la funcionalidad y salud del tejido afectado.

Por su parte, el cirujano Froilán Páez, responsable de su recuperación, compartió impactantes imágenes de la evolución de la argentina:

“Reconstruyendo expectativas en Dorismar quien nos visitó desde México a nuestras oficinas en Bogotá. Cuarta Rinoplastia después de 3 cirugías anteriores por otro especialista cirujano plástico. Utilizamos cartílago costal para su reparación no solo estética sino también funcional”, se lee en su publicación.

Dorismar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
