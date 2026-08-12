Fede Vigevani rompe en llanto al despedirse de La Casa de los Famosos México: “No me vean como traicionero”

Tal como se había anunciado, la noche de este 11 de agosto, Fede Vigevani salió de La Casa de los Famosos México luego de 17 días como participante infiltrado.

“Estoy agradecido con esta experiencia, viví unos dias increíbles estoy feliz de haber aceptado. Tenía otras expectativas y me sorprendí muchísimo”, dijo en su último confesionario con La Jefa.

“Quiero agradecer a la gente que estuvo viendo, espero que les haya gustado mi participación, hice lo mejor posible. Yo creo que ya todos se están dando cuenta pero así son las cosas”.

¿Qué les dijo a los habitantes?

Ya en el patio, Fede lloró mientras intentó decirle a sus compañeros : “Me voy de La Casa. Desde el principio estuvo pactado que yo iba a entrar por dos semanas. No podía decirles. La gente ya lo sabe”.

“No quiero que me vean como traicionero. Así lo pacte de principio, y ya, me voy”, comentó.

“Son increíbles, pasé dos semanas increíbles. Los amo por todo, las enseñanzas, los regaños, el gimnasio, los skincares, gracias por todo”.

Este miércoles 12 de agosto, a la 1.30 de la tarde, Fede Vigevani estará con Marie Claire Harp en una conversación donde compartirá su experiencia.