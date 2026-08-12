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Mariana Ochoa volvió a La Casa y abrazó a Aldo Rendón como si nada, pero nos había dicho: “Me siento herida, tomaré mi distancia”

Eso sí, parece que la cortesía entre ambos duró pocas horas...

Agosto 12, 2026 • 
TVyNovelas, Nayib Canaán, Edson Vázquez
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Mariana Ochoa y Aldo Rendón

La Casa de los Famosos México

En la televisión, las certezas duran poco. Lo que parece escrito antes de una competencia puede cambiar en cuestión de días y eso fue exactamente lo que ocurrió en la cuarta temporada de La casa de los famosos México. Mientras Mariana Ochoa entró como una de las participantes con mayor trayectoria y con el respaldo de una carrera construida durante décadas al lado de OV7, Aldo Rendón llegó como una incógnita para muchos. Uno cargaba con el peso de demostrar que podía ir más allá de los prejuicios; la otra, con la expectativa de cumplir lo que muchos imaginaban de ella.

La historia de Aldo y Mariana demuestra que en este formato la popularidad previa no siempre define el destino. La audiencia puede convertir en fenómeno a quien llega sin etiquetas y también despedir antes de tiempo a quien parecía tener el camino asegurado. Así, uno encontró una oportunidad inesperada para mostrar quién es. La otra convirtió una salida temprana en un nuevo impulso. Porque en la casa, con el segundo participante eliminado, el juego apenas comienza…

Pero el público decidió darle la vuelta a la historia. Aunque fue eliminada la primer semana, Mariana Ochoa entró al Exilio, y tras dos días con Ximena Herrera, el público votó para que la cantante retornara a la competencia.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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“Estoy bien, yo soy bien creyente de que las cosas pasan por algo. La verdad es que me tocó la mejor semana porque es donde todo mundo entra contento, con ganas de conocer a todos, hablándoles bonito a todos”, dijo Mariana en entrevista.

Al analizar su primera eliminación, reconoció que pudo existir un exceso de confianza entre sus seguidores. “Yo creo que me vieron firme y tal vez se confiaron. Tengo entendido que algunas encuestas durante la semana me tenían fuerte, arriba, y seguramente mis seguidores se confiaron”.

Mariana Ochoa se sintió herida con Aldo Rendón

Sobre las diferencias que surgieron durante la convivencia, consideró que más que conflictos personales, algunos participantes llegaron con estrategias muy definidas. “No creo que haya habido envidias, creo que traen un juego definido. Algunas personas se están apoyando de equipos de otros integrantes que han estado dentro de la casa en otras temporadas y tal vez les dieron consejos que no eran a su medida”.

También aclaró que su intención nunca fue imponer reglas dentro de la convivencia. “La única que me hizo esa observación de controladora fue Arantza. En realidad, todos los demás cooperaron y entendieron la dinámica que estábamos proponiendo, que era dividirnos por equipos. Nunca fue una orden”. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló de Aldo y de la distancia que decidió tomar después de sentirse decepcionada.

“Con Aldo me siento herida, porque yo le creí su buena voluntad y ya vi que anda hablando mal de mí a mis espaldas en otro cuarto, entonces tomaré mi distancia”.

A pesar de ese episodio, la artista no piensa quedarse en la polémica. Su prioridad, nos contó, está en continuar con sus proyectos musicales y volver a los escenarios.

Sin embargo, ahora volvió a La Casa de los Famosos México, y Aldo Rendón y ella se saludaron como si nada...

Pero la cortesía duró pocas horas. Aldo ya soltó con humor sus verdaderas intenciones. "¿Hasta cuándo se puede votar por ella?”, dijo al ver pasar a Mariana, generando la risa de Yahir.

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