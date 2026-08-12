Yolanda Andrade reaparece y sorprende al compartir: “Mi cuerpo ESTÁ CANSADO… tengo tiempo para despedirme”

“Si tienes un familiar que está enfermo, tenle paciencia. Su enfermedad obviamente se multiplica y quisieras todo para que esté tu ser querido bien”.

La conductora de televisión Yolanda Andrade volvió a las redes sociales para hablar de lo que significa vivir con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y con una neuralgia del trigémino.

Mediante una transmisión en vivo, ‘Joe’ reflexionó sobre la madurez que ha alcanzado y sobre su enfermedad, la cual, a pesar de no tener cura, le permite “despedirse”.

“Nunca te juntes con alguien más pend*jo que tú, eso me lo dijeron y nunca se me olvidó. La ignorancia, cuando eres chico, dices ‘Ya quiero ser grande, ya quiero vivir, irme de esta casa’ y Dios me concedió que esté grande antes de tiempo y antes de tiempo me refiero a la madurez, a vivir muchas cosas”, compartió Andrade.

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Y añadió: “Sólo quería pasar por aquí para agradecerle a todos mis amigos que han estado pendientes de mí, de lo que tengo, de mis dos enfermedades. Diosito siempre fue bien generoso conmigo y dijo: ‘ahí te va Yolanda, te toca la ELA y la otra’. Gracias Diosito y sí gracias porque me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad. Lo más triste de todo es que no tiene cura”, agregó.

Yolanda reveló que, aunque sí ha visto mejoría en su salud, hay otros aspectos en los que no y “eso pega duro”.

“Conocer gente que tiene lo mismo que yo, y la verdad que con el paso del tiempo he visto mejoría y en otras ya no lo he visto y eso pega duro porque ya sabes que estás en la línea y dices: ‘ahí voy yo’. Por eso yo soy muy caballerosa y digo: ‘Pase usted’, pero aquí no se vale, ¿verdad?”, dijo.

La presentadora aprovechó para hacer un llamada a la empatía ante quienes padecen esta u otro tipo de enfermedad, ya que se viven situaciones complejas.

“Si tienes un familiar que está enfermo, tenle paciencia. Su enfermedad obviamente se multiplica y quisieras todo para que esté tu ser querido bien, pero es muy cansado cuidar a un enfermo”, subrayó.

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Finalmente, Yolanda abundó sobre las molestias que experimenta a causa de la ELA.

“Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no. El cuerpo es un estuche, la mente no […] Háblate bonito, quiérete, dítelo… La vida es un juego. Tú decides cómo jugarlo”, sentenció, asegurado que “antes de que se le acabe la voz” contará varias historias de su vida que tiene pendientes.