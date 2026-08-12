Mariana Ochoa volvió a La Casa de los Famosos México con una LICUADORA y bajo estas condiciones

Con licuadora en mano, un artefacto que necesitaban en La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa fue la elegida por el público para volver al reality show, pese a que fue la primera habitante eliminada.

Fede Vigevani fue la persona elegida para anunciar el regreso de Mariana Ochoa en el foro, luego de que él salió porque así estaba pactado, al ser un habitante infiltrado y no un verdadero participante que aspira por el reconocimiento final de 4 millones de pesos.

Mariana deberá cambiar de habitación

Aunque dormía en Tulum, el público decidió que Mariana Ochoa ahora dormirá en la habitación Malibú.

En el confesionario, la cantante agradeció a la gente que votó por ella, y le dio el triunfo sobre Ximena Herrera: