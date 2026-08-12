Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mariana Ochoa volvió a La Casa de los Famosos México con una LICUADORA y bajo estas condiciones

¿Se pusieron felices por la licuadora o por ver a la exOV7?

Agosto 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
mariana-vuelve-casa-.jpg

Mariana Ochoa vuelve a La Casa de los Famosos México

Octavio Lazcano

Con licuadora en mano, un artefacto que necesitaban en La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa fue la elegida por el público para volver al reality show, pese a que fue la primera habitante eliminada.

Fede Vigevani fue la persona elegida para anunciar el regreso de Mariana Ochoa en el foro, luego de que él salió porque así estaba pactado, al ser un habitante infiltrado y no un verdadero participante que aspira por el reconocimiento final de 4 millones de pesos.

Mariana deberá cambiar de habitación

Aunque dormía en Tulum, el público decidió que Mariana Ochoa ahora dormirá en la habitación Malibú.

En el confesionario, la cantante agradeció a la gente que votó por ella, y le dio el triunfo sobre Ximena Herrera:

“Gracias a toda la gente. Quiero agradecer el cariño de todos, aunque me mandaran al exilio, no me importa, pude haber aguantado más días. Le voy a meter a primera”.

Mariana Ochoa La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez