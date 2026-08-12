Cantante dominicana Anaís es vista CAMINANDO DESNUDA en carretera tras importante crisis mental

Un hombre llamó al 911 tras observar a una mujer caminando desnuda en plena carretera en Nueva York sin advertir que se trataba de la querida cantante dominicana Anaís.

Aunque familiares y fans estaban llenos de esperanza por la recuperación de la intérprete, una aparente nueva crisis de salud mental la llevó a ponerse en riesgo de ser arrollada.

En una conversación en el programa ‘Jessica En Punto’, la expareja y padre de los hijos de la famosa aseguró sentirse agotado y desesperado tras intentar ayudarla en reiteradas ocasiones. Explicó también que tiene la custodia de sus hijos desde hace aproximadamente un año. También mencionó que ha procurado mantenerlos alejados de cualquier situación que pueda afectar su bienestar emocional.

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El exesposo de Anaís compartió que ella iba bien y que a pesar de no estar juntos sentimentalmente, le había permitido vivir en su casa por el bien de sus hijos. Sin embargo, desde hace algunas semanas tuvo una recaída porque dejó de tomar los medicamentos que la habían mantenido estable.

Reveló también que la artista estaba en franca mejoría y que hasta estaba volviendo a los estudios a grabar nueva música.

¿Quién es Anaís?

Es una cantante dominico-estadounidense nacida en Santo Domingo en junio de 1984. Saltó a la fama en 2005 tras ganar la segunda temporada del reality ‘Objetivo Fama’. Es considerada la ganadora más exitosa y recordada de la historia del concurso de talento.

Su potente registro vocal le permitió grabar producciones discográficasficas bajo sellos importantes y sonar en la radio latina.

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En 2017, se integró al elenco de la octava temporada del reality show ‘VH1, Love & Hip Hop: New York’.