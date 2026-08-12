Yahir destapa que tiene el MISMO PADECIMIENTO de Cynthia Klitbo: “esa enfermedad te manda a la lona”

“Tengo que darme unos tirotes para ponerme a entrenar”.

Nadie esperaba que la fuerte revelación que hizo Yahir al interior de ‘La Casa De Los Famosos’: padece Hashimoto al igual que Cynthia Klitbo. El intérprete manifestó que aproximadamente un mes antes de ingresar al reality le detectaron el trastorno autoinmune.

La revelación de Yahir surgió durante una charla con Moisés, Flor y Arantza, cuando salió el tema de la dieta especial de la villana de las telenovelas. El originario de Hermosillo destapó que “esa enfermedad te manda a la lona”, y que debe hacer un esfuerzo enorme para realizar actividad física.

“Tengo que darme unos tirotes para ponerme a entrenar”, indicó.

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“Puedo platicar cómo me ha ido a mí haciendo mis cambios. No como gluten, no como azúcar, no como carbohidratos, y mi energía, bendito Dios, está potente”, dijo Yahir.

La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno del sistema inmunológico que produce anticuerpo que dañan por error la glándula tiroidea. Con el paso del tiempo, esa glándula pierde la capacidad de producir suficientes hormonas tiroideas, lo que deriva en hipotiroidismo.

Las hormonas tiroides regulan el metabolismo, la temperatura corporal y los niveles de energía. Cuando su producción cae, el metabolismo se frena, el ánimo decae y el cuerpo se fatiga de formas difíciles de explicar. Eso es lo que Yahir describió como quedarse “con la pila que no hayas ni qué”.

Dentro de los síntomas que se presentan están la fatiga constante, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca, estreñimiento, caída de pelo y más quebradizas. Además, se presentan hinchazón facial, episodios de depresión, pérdida de memoria y dificultad para concentrarse.

En mujeres, el trastorno puede provocar irregularidades menstruales y problemas de fertilidad.

Klitbo describió el padecimiento dentro del reality como “estómago permeable de la tiroides”: el sistema inmune ataca la tiroides, el intestino se vuelve permeable y los líquidos del estómago pasan al torrente sanguíneo y llegan al cerebro.

Cuando el Hashimoto avanza sin tratamiento, las consecuencias se agravan: depresión profunda, apnea del sueño, demencia y bocio —el agrandamiento visible de la tiroides en el cuello— son señales de alerta que indican que el trastorno no está controlado.

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En diciembre de 2025, meses antes de entrar al reality, Klitbo fue hospitalizada de emergencia por un cuadro de estrés que elevó de forma peligrosa su presión arterial.