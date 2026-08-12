Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Yahir destapa que tiene el MISMO PADECIMIENTO de Cynthia Klitbo: “esa enfermedad te manda a la lona”

En una conversación con algunos de los habitantes, el cantante abrió su corazón ante lo que vive con el Hashimoto.

Agosto 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yahir.jpg

El cantante Yahir tiene Hashimoto como Cynthia Klitbo.

YouTube

“Tengo que darme unos tirotes para ponerme a entrenar”.

Nadie esperaba que la fuerte revelación que hizo Yahir al interior de ‘La Casa De Los Famosos’: padece Hashimoto al igual que Cynthia Klitbo. El intérprete manifestó que aproximadamente un mes antes de ingresar al reality le detectaron el trastorno autoinmune.

La revelación de Yahir surgió durante una charla con Moisés, Flor y Arantza, cuando salió el tema de la dieta especial de la villana de las telenovelas. El originario de Hermosillo destapó que “esa enfermedad te manda a la lona”, y que debe hacer un esfuerzo enorme para realizar actividad física.

“Tengo que darme unos tirotes para ponerme a entrenar”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Klitbo se quiebra en llanto en LCDLFM: ¿Qué enfermedad padece?

“Puedo platicar cómo me ha ido a mí haciendo mis cambios. No como gluten, no como azúcar, no como carbohidratos, y mi energía, bendito Dios, está potente”, dijo Yahir.

La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno del sistema inmunológico que produce anticuerpo que dañan por error la glándula tiroidea. Con el paso del tiempo, esa glándula pierde la capacidad de producir suficientes hormonas tiroideas, lo que deriva en hipotiroidismo.

Las hormonas tiroides regulan el metabolismo, la temperatura corporal y los niveles de energía. Cuando su producción cae, el metabolismo se frena, el ánimo decae y el cuerpo se fatiga de formas difíciles de explicar. Eso es lo que Yahir describió como quedarse “con la pila que no hayas ni qué”.

Dentro de los síntomas que se presentan están la fatiga constante, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca, estreñimiento, caída de pelo y más quebradizas. Además, se presentan hinchazón facial, episodios de depresión, pérdida de memoria y dificultad para concentrarse.

En mujeres, el trastorno puede provocar irregularidades menstruales y problemas de fertilidad.

Klitbo describió el padecimiento dentro del reality como “estómago permeable de la tiroides”: el sistema inmune ataca la tiroides, el intestino se vuelve permeable y los líquidos del estómago pasan al torrente sanguíneo y llegan al cerebro.

Cuando el Hashimoto avanza sin tratamiento, las consecuencias se agravan: depresión profunda, apnea del sueño, demencia y bocio —el agrandamiento visible de la tiroides en el cuello— son señales de alerta que indican que el trastorno no está controlado.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

NO TE VAYAS SIN LEER: Yahir habla con dolor del Alzhéimer que padece su mamá: “YA NO SE ACUERDA que canto”

En diciembre de 2025, meses antes de entrar al reality, Klitbo fue hospitalizada de emergencia por un cuadro de estrés que elevó de forma peligrosa su presión arterial.

Cynthia Klitbo Yahir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez