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Aracely Arámbula habría puesto ORDEN DE RESTRICCIÓN en contra de conductor de ‘Ventaneando’

‘La Chule’ puso medidas luego de que en el programa se revelara la identidad de su hijo Miguel.

Agosto 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ricardo Manjarrez habría sido demandado por Aracely Arámbula.

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“Le habría llegado una orden de restricción por haber mostrado al hijo de ‘El Sol de México’”.

Hace cinco meses, el programa ‘Ventaneando’ celebraba con bombo y platillo ser el primero en obtener imágenes de Miguel, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

La actriz, quien cuidó que nadie exhibiera las identidades de sus hijos por casi 20 años, se vio vulnerada emprendió acciones legales que hoy se revelan. Y es que según el comunicador Javier Ceriani, ‘La Chule’ interpuso una orden de restricción en contra de Ricardo Manjarrez, el conductor de la emisión vespertina.

El argentino destapó un documento en el que se establece un supuesto resguardo legal en favor del joven y detiene las acciones de Manjarrez.

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“Le habría llegado una orden de restricción por haber mostrado al hijo de ‘El Sol de México’”, declaró Ceriani al mostrar el escrito. El texto indica que se solicitó el respaldo de la Secretaría Municipal Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez para ejecutar una medida de protección en favor de la presunta víctima.

De acuerdo a la orden restrictiva, el reportero de ‘Ventaneando’ tendría prohibido realizar actos de intimidación o molestia contra Miguel Gallego Arámbula, así como contra sus allegados. También se le impediría publicar imágenes o videos vinculados con el joven, y se contempla protección policial para la víctima, además de auxilio inmediato de las autoridades en el domicilio donde resida.

Las medidas tendrían una duración de 60 días naturales a partir del 24 de julio de 2026. Y el documento advierte que su incumplimiento podría acarrear sanciones.

En tanto, la conductora Inés Moreno mencionó que Aracely habría intentado resguardar la intimidad de sus hijos, recordando que la actriz mantuvo su vida privada alejada de los reflectores.

“Ella quería que guardaran el anonimato de sus hijos hasta el resto de sus días, hasta que ellos decidan salir a la vida pública”, afirmó.

Otro periodista de espectáculos, Ernesto Buitrón, aseguró que ‘La Chule’ también interpondría una demanda contra ‘Ventaneando’ por la difusión de las imágenes de su hijo Miguel.

“Ella estaba muy molesta y resulta que sí quieren demandar porque sienten que fue muy expuesto el material”, señaló Buitrón.

Cabe recordar que en marzo pasado, el productor de teatro Omar Suárez reveló que Aracely Arámbula estaba muy inconforme en medio del escándalo, pues sus hijos siempre habían permanecido al margen del medio artístico.

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“Ellos no trabajan en esto, entonces obviamente no les gusta. Ellos se manejan de manera muy natural, muy normal. Son gente muy poco acostumbrada a las cámaras, porque no es a lo que se dedican”, explicó Suárez. Incluso mencionó que durante la participación de Arámbula en la obra ‘Perfume de Gardenia’ se implementó un protocolo para proteger la identidad de los jóvenes.

“En general, en la producción está prohibido, no sólo para alguna persona específica, en general para todo el elenco. Es una manera de cuidarlo, porque en un ensayo hay un momento en el que alguien falla”, agregó.

Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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