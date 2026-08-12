Confirman a la tercera competidora de ‘La Granja VIP’… ¡nadie esperaba a esta rockera!

Este 12 de agosto, el programa ‘Venga la Alegría’ destapó a la nueva granjera confirmada en ‘La Granja VIP. Ya habían soltado las pistas: una chamarra de cuero negra y una batería musical, aunque nadie esperaba que se tratara de esta rockera.

Los participantes para el reality de Azteca han hecho su triunfal presentación saliendo de un huevo gigante. Y ahora se puedo ver un cabello rojo corto y con chinos, un overol de mezclilla y una blusa negra de red.

Finalmente se pudo conocer la identidad de la rockera: Kenny, la de ‘Los Eléctricos’.

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La cantante salió entre aplausos y confeti para anunciar que está lista para aislarse, tener actividades de campo y pelear por su supervivencia entre cámaras 24/7.

La famosa, de 71 años, lució entusiasmada por sumarse al proyecto.

Adal Ramones vuelve a la conducción de ‘La Granja VIP’

Pese a las críticas, malos comentarios y peticiones de que dejen sola a Kristal Silva, TV Azteca confirmó a Adal Ramones como presentador principal del proyecto.

Fue mediante redes sociales que se indicó que el exconductor de Televisa, volverá a trabajar con la competencia; y una vez más Adal fue elegido como el conductor estelar del proyecto televisivo con el que Azteca busca atrapar al público.

De igual forma, en redes sociales se ha señalado que la producción del reality show tiene contemplado contar con el mismo formato para las transmisiones diarias, es decir, que el programa este a cargo del presentador estelar, la co-conductora y un grupo de críticos.

Quienes también ya fueron confirmados, y para alegría o disgusto de los televidentes repiten puesto las periodistas de espectáculos, Flor Rubio y Linet Puente, además de la conductor de TV, ‘Ferka’ y el creador de contenido ‘El Rey Grupero’.

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Pistas del cuarto granjero

Tras una breve conversación en su revelación, Kenny mostró un huevo que contenía los objetos que dieron señales de quién es el próximo concursante. Pulseras para proteger el mal de ojo fueron las primeras pistas y luego en un video colocaron emojis de risa, referentes a humor ácido y finalmente un asador de carne.