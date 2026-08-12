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Los mejores MEMES del regreso de Mariana, la camioneta de Karina y la “MALDAD” contra Ximena

Una noche de emociones en La Casa de los Famosos México dejó una ola de reacciones en redes sociales.

Agosto 12, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Memes de La Casa de los Famosos México

La noche del 11 de agosto fue una gala de emociones en La Casa de los Famosos México, pues Fede Vigevani salió del reality y volvió Mariana Ochoa por votación del público.

Luis Chaparro y Brianda no pudieron ocultar su tristeza, pero eso fue inspiración para memes... así como otras situaciones que ocurrieron durante la gala.

Fede Vigevani había prometido regalarle una camioneta a Karina Torres, por lo que tras su salida, lo hizo oficial. Para ello, Karina salió de La Casa por un minuto, hecho que bastó para generar memes.

El regreso de Mariana Ochoa fue inesperado

Mariana Ochoa volvió con una licuadora (que desde hace días necesitaban en la cocina), por lo que Cynthia Klitbo la resguardó con orgullo...

También hubo quejas por el exilio que Ximena Herrera tuvo que vivir

“Fue una maldad lo que le hicieron a Ximena Herrera al meterla en ese exilio, no tenía la misma oportunidad que Mariana Ochoa para regresar a la casa, una recién eliminada y la otra estuvo 1 semana fuera del aislamiento en gira de medios haciendo campaña “sin saberlo” para ganarse al público”.

También se quejaron porque Ximena tuvo una salida sin mayor emoción, ni alguien que la recibiera en el foro. Sin embargo, Ricardo Margaleff dijo en la postgala que pronto la tendrían en el foro para darle una despedida como merece.

La Casa de los Famosos México memes Mariana Ochoa Karina Torres
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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