Los mejores MEMES del regreso de Mariana, la camioneta de Karina y la “MALDAD” contra Ximena

La noche del 11 de agosto fue una gala de emociones en La Casa de los Famosos México, pues Fede Vigevani salió del reality y volvió Mariana Ochoa por votación del público.

Luis Chaparro y Brianda no pudieron ocultar su tristeza, pero eso fue inspiración para memes... así como otras situaciones que ocurrieron durante la gala.

yo cuando a mi amiguito de la primaria lo cambiaban del turno de la mañana al turno de la tarde #lacasadelosfamososmexico #lcdlfmx pic.twitter.com/NBO0Yqf6jy — rich 🫧💫 (@ricxrdoandrade) August 12, 2026

Fede Vigevani había prometido regalarle una camioneta a Karina Torres, por lo que tras su salida, lo hizo oficial. Para ello, Karina salió de La Casa por un minuto, hecho que bastó para generar memes.

Karina Torres cayó en la trampa, esta eliminada de #LaCasaDeLosFamososMx JAJAJAJAJAJ



(Broma) pic.twitter.com/vpgsMEA8oI — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 12, 2026

Karina: quién te va a regalar una camioneta, así de decirte “ten te la regalo”!?

Yo: Wendy…

😂😂😂#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/rDiUHMaGCv — OM (@oswaldomujica) August 12, 2026

Yo con el hombre que me va a ghostear en una semana pero ando súper encuIada 🙂‍↕️😂#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/z6H93ot1kL — 𝐂𝐋𝐀𝐔 𝐌𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙 ❤️‍🔥 (@Clauumendez_) August 12, 2026

mariana es quien regresa a la casa #lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/ubojmMuhXI — carlos buburrón (@CBuburron) August 12, 2026

El regreso de Mariana Ochoa fue inesperado

Mariana Ochoa volvió con una licuadora (que desde hace días necesitaban en la cocina), por lo que Cynthia Klitbo la resguardó con orgullo...

Pensaban que entraba Wendy y era Mariana Ochoa JAJAJAJAJAJAJAJA LA DECEPCIÓN #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/aGqhwmu8Jt — 🌪️ (@mbtxs_) August 12, 2026

También hubo quejas por el exilio que Ximena Herrera tuvo que vivir

“Fue una maldad lo que le hicieron a Ximena Herrera al meterla en ese exilio, no tenía la misma oportunidad que Mariana Ochoa para regresar a la casa, una recién eliminada y la otra estuvo 1 semana fuera del aislamiento en gira de medios haciendo campaña “sin saberlo” para ganarse al público”.

Fue una maldad lo que le hicieron a Ximena Herrera al meterla en ese exilio, no tenía la misma oportunidad que Mariana Ochoa para regresar a la casa, una recién eliminada y la otra estuvo 1 semana fuera del aislamiento en gira de medios haciendo campaña “sin saberlo” para ganarse… pic.twitter.com/vKdgrMSHRJ — nacho con O (@NachoConO) August 12, 2026

También se quejaron porque Ximena tuvo una salida sin mayor emoción, ni alguien que la recibiera en el foro. Sin embargo, Ricardo Margaleff dijo en la postgala que pronto la tendrían en el foro para darle una despedida como merece.

Y así como así sacan a Ximena por la puerta de atrás, sin más; creo que ningún participante (salvo que sea expulsado) se merece eso.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XJ3w2gEdXS — ana ☁️🦋 (@pamind13) August 12, 2026

casi 25 minutos que se terminó la Gala y apenas están despidiendo a Ximena y apenas la están sacando del exilio.. totalmente injusto para ella, definitivamente no merecía salir por la puerta trasera y sin un poco de atención para ella. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YbEmQ2cKvg — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 12, 2026

Ximena es mucho mejor persona que yo porque la dejaron en esa choza un ratote no le dieron una salida digna y aún así se despide con una sonrisa, te quiero Ximena, los hubieras mandado a chingar a su madre #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/kYtY2Y4U5B — jay (@midnightdeluca) August 12, 2026