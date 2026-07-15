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Tano Elizalde manda mensaje a quienes LO ACUSAN por la muerte de Valentín Elizalde

El sobreviviente del atentado desveló su verdad a 19 años del deceso de ‘El Gallo de Oro’.

Julio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El primo de Valentín Elizalde responde a quienes lo acusan de la muerte de su primo.

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“Solamente porque Dios me dejó con vida, me atacan. Hicieron una campaña de desprestigio bien cabr*na en mi contra y la verdad no se vale”.

A punto de cumplirse 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, Tano, su primo, reapareció lo hizo para defenderse de quienes lo han señalado durante años de tener implicaciones en el crimen.

Fue a través de un video que colgó en sus redes sociales que el propio sobreviviente del atentado de 2006, respondió a las acusaciones.

“Estoy haciendo este video únicamente para dar mi punto de vista, nada más para eso”, dijo Tano.

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Al tiempo, manifestó qué haría si contara con pruebas para responsabilizar a alguien por la muerte de su primo, ‘El Gallo de Oro’.

“Si yo tuviera las pruebas para culpar a una persona, por todo lo que la familia dice, yo no iría a los medios de comunicación. Sería lo último que hiciera. No iría a los medios a dar lástima, a llorar o a decir ‘que el Tano’. Yo iría a la fiscalía general de la República, allá en Reynosa, Tamaulipas, donde ocurrió el atentado que le quitó la vida a Valentín Elizalde. Allá iría yo”, comentó.

Por ser uno de los sobrevivientes, dice que ha sido blanco de señalamientos injustificados.

“Solamente porque Dios me dejó con vida, me atacan. Hicieron una campaña de desprestigio bien cabr*na en mi contra y la verdad no se vale, porque las cosas no son así. Ellos ya sabían cómo estaban las cosas. Yo se los dije personalmente, sentados, ahí estaban cuando se los platiqué, pero son cobardes porque andan hablando y diciendo”.

Elizalde afirmó también que empresarios y personas con las que ha trabajado le han manifestado su apoyo ante las acusaciones hechas por algunos integrantes de su familia. Además, enfatizó que nunca fue llamado por las autoridades como sospechoso del asesinato.

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“¿Ustedes creen que la Fiscalía no hizo bien su trabajo?, ¿ustedes dudan de eso?, ellos saben hacer su trabajo, pero bueno, se los dejo a todos”, indicó.

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Finalmente, Tano envió un último mensaje: “Es mi punto de vista y al que le quede el saco, vámonos viejo. Ya dije, es todo”.

Tano Elizalde Valentín Elizalde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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