Yuridia eligió el nombre de su hijo en honor a Valentín Elizalde y también puso su música en el parto

“Cuando estaba en el parto, yo le puse Valentín Elizalde a la Yuri para que se desestresara”.

Fue durante una transmisión en vivo cuando la cantante Yuridia comenzó a responder preguntas de sus seguidores, una de ellas le cuestionaba cómo eligieron en nombre de su segundo hijo.

Acompañada de su esposo Matías Aranda y acostados en su cama, respondieron que el nombre de Noah también fue escogido en honor al cantante Valentín Elizalde.

Yuridia y Matías, entre risas, confirmaron que la inspiración surgió durante el parto, cuando él decidió poner música de ‘El Gallo de Oro’ para ayudarla a relajarse.

“Cuando estaba en el parto, yo le puse Valentín Elizalde a la Yuri para que se desestresara”, relató Matías, mientras Yuridia añadió: “Sí, porque yo me estreso mucho”.

La anécdota familia dejó ver que la admiración por la pareja por el intérprete de ‘Vete ya’. Incluso mencionaron que buscaban que su hijo no adopte un estilo “muy fresón”, en comparación con su primer hijo Benicio.

La confesión generó comentarios entre los seguidores de la cantante, quienes comenzaron a llamar al pequeño ‘El Pollito de Oro’, en alusión al apodo de Elizalde.

El tributo de la familia cobra un significado al acercarse el aniversario luctuoso 19 del asesitato de Valentín, ocurrido el 25 de noviembre de 2006.

El tamaulipeco tenía 27 años y se encontraba en ‘los cuernos de la luna’ en su carrera cuando perdió la vida, dejando una huella imborrable en sus seguidores y en la música regional mexicana.

Temas como ‘Lobo domesticado’, ’Soy así’, ‘Como me duele’ y ‘A mis enemigos’ dominaron la lista de popularidad en los primeros años de la década de los 2000 y consolidaron su trayectoria como uno de los artistas más queridos del género.

La trágica muerte de Valentín, ocurrida tras un exitoso concierto en Reynosa, sigue rodeada de polémica. Inicialmente, se dijo que la causa habría sido la interpretación de un corrido que un cártel mexicano, lo que habría motivado el ataque armado al finalizar el espectáculo.

Con el paso de los años, surgieron nuevas versiones que apuntan a una posible traición por parte de su primo Tano, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada hasta la fecha.

