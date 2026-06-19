“Tala” Rangel: De niño ladrillero a héroe de la selección mexicana en el partido contra Corea del Sur

Hubo un momento en la biografía de Raúl el Tala Rangel que su destino pudo ser el anonimato.

Era un adolescente cuando su abuela le dijo: “Ya no hay dinero para que vayas a jugar futbol”.

Raúl comenzó a jugar desde que tenía seis años. Su esfuerzo lo llevó a integrarse en el club Guadalajara, donde los “profes” le vieron suficiente talento para llevarlo por el camino profesional.

No obstante, en su casa la situación hizo crisis y el dinero ya no alcanzaba para sus pasajes y las mensualidades.

Manuel Ramírez, su entrenador, decidió entonces que el niño Rangel fuera becado: no pagaría uniformes, ni arbitraje, ni mensualidad. Nada.

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La atajada de Rangel en el partido de México - Corea del Sur

El Tala Rangel le ganó la titularidad a Memo Ochoa en la actual competencia mundialista en la que la selección mexicana derrotó este 18 de junio a Corea del Sur por 1 gol a 0.

Y lo más memorable del partido (más incluso que el gol) fue su atajada doble hacia el final del partido: primero con el pie y luego con la mano (estirándose hasta el límite de sus fuerzas) el Tala Rangel salvó a México del empate y se convirtió en el héroe de la noche.

La historia del “Tala” Rangel

Para Raúl Rangel, el juego de esta noche es también la confirmación de que valió la pena todo su esfuerzo para conservar su sueño de ser futbolista.

Porque no solo dependió de la beca, sino de su trabajo: desde niño salió a ganarse la vida, a veces como vendedor de paletas y otras como panadero.

Su abuela Dolores Santos narra en un reportaje de ESPN que el trabajo más duro de aquel Raúl niño fue el de ladrillero.

“Imagínate llegaba lleno de lodo de sus pies porque era salir de madrugada para hacer ladrillos amasando el lodo con los pies”.

Ese espíritu inquebrantable es el que lo llevó a ser portero profesional, ganarle la titularidad a Memo Ochoa y ser el héroe del partido contra Corea del Sur.