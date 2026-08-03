¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 tuvo una primera semana con seis nominados.
De hecho, Aldo Rendón apenas estuvo unas horas dentro de la casa sin estar en riesgo, ya que Arantza Ruiz decidió nominarlo el mismo domingo de estreno, como parte de una dinámica de llamadas para obedecer ciertas reglas.
A Arantza se le ordenó nominar a alguien y ella decidió que fuera Aldo, quien días antes la había llamado, de forma sarcástica, “inmunda”.
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Los nominados de la primera semana
El miércoles, con las votaciones del confesionario surgieron los otros nombres para acompañar al estilista en la placa de nominados.
Ximena Herrera con 5 puntos
Arantza Ruiz con 8 puntos
Memo Schutz con 3 puntos
Luis Chaparro con 3 puntos
Yanet García con 16 puntos
Mariana Ochoa con 9 puntos
El viernes, luego de vencer a Fede Vigevani en el reto del robo de salvación, Arantza Ruiz obtuvo el beneficio de efectivamente salvar a uno de los nominados.
Aunque muchos pensaron que salvaría a Aldo Rendón, a quien le ha pedido disculpas por nominarlo el domingo, Arantza tomó la polémica decisión de salvarse a sí misma.
Quedaron en riesgo entonces solamente Ximena, Memo, Luis, Yanet y Mariana.
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Este es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026
La noche de este domingo 2 de agosto sabremos quién de ellos es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 y TVyNovelas te lo informará aquí mismo en el instante en que suceda.