Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

El reality show de TelevisaUnivision cumple su primera semana con una emocionante eliminación

Agosto 02, 2026 • 
Alejandro Flores
primer eliminado la casa de los famosos México.jpg

Los primeros nominados y el primer eliminado

Captura LCDF

La Casa de los Famosos México 2026 tuvo una primera semana con seis nominados.

De hecho, Aldo Rendón apenas estuvo unas horas dentro de la casa sin estar en riesgo, ya que Arantza Ruiz decidió nominarlo el mismo domingo de estreno, como parte de una dinámica de llamadas para obedecer ciertas reglas.
A Arantza se le ordenó nominar a alguien y ella decidió que fuera Aldo, quien días antes la había llamado, de forma sarcástica, “inmunda”.
TE RECOMENDAMOS: Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre

Los nominados de la primera semana

El miércoles, con las votaciones del confesionario surgieron los otros nombres para acompañar al estilista en la placa de nominados.
Ximena Herrera con 5 puntos
Arantza Ruiz con 8 puntos
Memo Schutz con 3 puntos
Luis Chaparro con 3 puntos
Yanet García con 16 puntos
Mariana Ochoa con 9 puntos

El viernes, luego de vencer a Fede Vigevani en el reto del robo de salvación, Arantza Ruiz obtuvo el beneficio de efectivamente salvar a uno de los nominados.
Aunque muchos pensaron que salvaría a Aldo Rendón, a quien le ha pedido disculpas por nominarlo el domingo, Arantza tomó la polémica decisión de salvarse a sí misma.
Quedaron en riesgo entonces solamente Ximena, Memo, Luis, Yanet y Mariana.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

yanet garcia.jpg
Famosos
Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
moises peñaloza (1).jpg
Famosos
¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza, a quien confiesa que maltrató durante un año?
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina-torres-licenciada-grado.jpg
Famosos
¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo
Agosto 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Este es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

La noche de este domingo 2 de agosto sabremos quién de ellos es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 y TVyNovelas te lo informará aquí mismo en el instante en que suceda.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
memo schutz (1).jpg
Famosos
Memo Schutz le manda mensaje a sus hijos que están por entrar al quirófano
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
aylín mujica (1).jpg
Famosos
Aylín Mujica graba su primer video con el uniforme de Top Chef VIP a 2 semanas de la muerte de su hijo
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
sofiariveratorres-.jpg
Famosos
Sofía Rivera Torres quisiera tener tres bebés más con Eduardo Videgaray: “Ya me dijo que estoy loca”
Agosto 01, 2026
 · 
Grisel Vaca
salvacioncasa de los famosos 2026.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos está en crisis: el papel higiénico se acaba y ya no hay carne
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandrocamacho-.jpg
Telenovelas
Alejandro Camacho: Un villano con muchos rostros que ahora brilla en “Guardián de mi vida”
El primer actor, a quien ahora vemos como el enigmático Aramis, nos revela sus herramientas para crear antagonistas inolvidables
Agosto 01, 2026
 · 
Edson Vázquez
salvacioncasa de los famosos 2026.jpg
Famosos
¿Quién se salvó de la primera eliminación en La Casa de los Famosos y quiénes quedaron nominados?
El reality show se enfila a su primer domingo de eliminación con estos nominados
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
LUIS MIGUEL.jpg
Famosos
Luis Miguel se transforma: cambia de look tras los problemas cardíacos que lo tuvieron en el hospital
La salud del cantante todavía es un misterio pero él reaparece en sus redes sociales con una figura impactante
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa diverticulos.jpg
Famosos
Mariana Ochoa padece una “penosa” enfermedad que casi la deja fuera de LCDF: “Se hacen globos y explotan”
La cantante tuvo que medicarse para estar en el reality show
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores