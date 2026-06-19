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Cuauhtémoc Blanco nunca ha ido a Corea del Sur pero lo odian

El futbolista descubrió recientemente que no lo quieren desde 1998

Junio 18, 2026 • 
Alejandro Flores
cuauhtemoc blanco.jpg

Cuauhtémoc Blanco

Instagram / Captura TUDN

Han pasado casi 3 décadas pero Corea del Sur no olvida la afrenta de Cuauhtémoc Blanco.

El propio futbolista cuenta que no sabía de ese odio surcoreano sino hasta que se supo que México jugaría contra Corea del Sur en la competencia de este 2026.
El origen de este animadversión sucedió en 1998, cuando Cuauhtémoc era el delantero estrella de la selección mexicana.
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La historia de la Cuauhtemiña en Francia 98

El equipo nacional enfrentó en esa justa a Holanda, Bélgica y Corea del Sur.
El conjunto asiático comenzó ganando el partido y parecía dominar el partido.
Pero México poco a poco hizo un mejor juego y terminó ganando 3 a 1 con dos goles de Luis Hernández y uno de Ricardo Peláez.

Pero en la memoria de los aficionados surcoreanos, más que la derrota, lo que quedó marcada fue la Cuauhtemiña, una peculiar jugada que Cuauhtémoc Blanco inventó en el barrio y se atrevió a ejecutar en Francia 98.

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Alejandro Flores

En redes sociales hay decenas de testimonios de creadores de contenidos que narran lo traumático que fue esa jugada, que efectivamente está diseñada para “humillar” al rival.

@comicoreano

Un odio lógico hacia México #humor #comedia #mudial

♬ sonido original - Comicoreano

Blanco, en varias ocasiones, repitió la Cuauhtemiña pero pocas veces fue tan efectiva como aquella tarde en Lyon.

Cuauhtémoc Blanco Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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