Mariana Ochoa le advierte al papá de sus hijos que lo llevará a juicio al salir de La Casa de los Famosos

“Yo nunca quise abrir un juicio”, confiesa Mariana Ochoa al hablar del papá de sus hijos, Patricio de la Peña.

Pero eso va a cambiar en cuanto la cantante y actriz salga de La Casa de los Famosos, en donde participa este 2026.

Ochoa y De la Peña se casaron en 2014, tuvieron dos hijos y se divorciaron cuatro años después.

Desde entonces, Patricio no ha aportado manutención, de acuerdo con el testimonio de Mariana Ochoa, quien ya había hablado anteriormente del tema.

A pesar de esta falta, siempre se ha mantenido en la postura de no exigirle nada a Patricio por la vía legal y por el contrario, le ha permitido mantener una relación cercana con sus hijos.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Alicia Villarreal desata críticas al decir que “JAMÁS me van a ver trabajando”

La advertencia de Mariana Ochoa

Eso cambiará en cuanto Mariana salga de La Casa de los Famosos, ya que Cynthia Klitbo la convenció de llevarlo a tribunales.

“Que pague la manutención, que pague”, dijo Klitbo visiblemente molesta.

Ochoa le contó que cuando se divorciaron, Patricio atravesaba por una etapa de desempleo y por eso no quiso exigirle la pensión.

“Él no tenía chamba entonces no podía pedirle nada. Yo confiaba en que cuando consiguiera trabajo, entonces pagara pero no fue así”.

Klitbo entonces la cuestionó por qué no lo había llevado a juicio y le contó que, de hecho, ella había vivido una situación similar en la cual incluso le quitó la patria potestad al padre de su hija.

Ochoa contestó:

“Yo pensé que por las buenas iba a pagar. Pero no. Saliendo de aquí yo creo que voy a abrir el juicio... y creo que hasta le pueden quitar la chamba porque trabaja en el gobierno”.

La cantante reveló que entre otras agravantes, su ex esposo ignora las peticiones que ella le hace.

“Por las buenas no quiso. Me dejó de contestar en what´s app, me deja en visto... y eso fue apenas hace unas semanas”.

Cynthia Klitbo explotó y lanzó un “por favor mantén a tus hijos, ex de Mariana”.

