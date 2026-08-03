¿De qué está hecho el vestido con el que Galilea Montijo parece “diosa” en la primera eliminación de LCDF?

Una larguísima trenza le da un toque artesanal al look que uso Galilea Montijo en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026.

La conductora estelar del reality show de TelevisaUnivision optó por un diseño de Eva Urías una diseñadora que se caracteriza por sus atuendos personalizados.

“Soy diseñadora de modas, nací el 10 de Mayo, soy zurda, me encanta ilustrar, hablo 3 idiomas (español, inglés y 1/2 francés), soy mi propia PR, patronista, coordinadora de shoots, supervisora de producción, styling”, publicó Eva durante una campaña de empoderamiento femenino.

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Esos elementos se hicieron presentes en el diseño que usó Galilea Montijo en esta primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos.

“Es un vestido de piel en tono burgundy, un diseño con detalles artesanales de tiras y trenzados que reflejan fuerza, elegancia y autenticidad”.

La reacción en redes sociales al vestido de Galilea Montijo fue de impacto y alabanzas.

Jessica Marmolejo, directora creativa que trabaja también para el equipo de Galilea Montijo definió este atuendo con una palabra exacta: “Diosa”

El vestido alado de la primera gala de nominación

En el primer miércoles de esta temporada, Gali lució un modelo de Raquel Orozco con un diseño al que llama “sastería que no pierde ligereza”.

Es una técnica que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera como diseñadora y que ahora alcanza un punto de perfección con el atuendo que luce Galilea Montijo.

En la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos 2026, la conductora estelar el del reality show se presentó con este diseño de Raquel Orozco que resalta por se un vestido de gala sin tirantes pero ajustado al torso.

El contraste es evidente con la parte baja del atuendo: una falda estilo princesa en la que se acentúa el volumen.

El tono marfil de la tela contiene aplicaciones superpuestas en terciopelo de color negro que le dan un toque de elegancia.