Suscríbete
Famosos

Galilea Montijo narra el día que vio un OVNI y cómo creyó que iba por ella: “pasó por arriba de nosotros”

La conductora relató como fue su experiencia al ver de cerca un fenómeno paranormal.

November 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo-OVNI.jpg

Galilea Montijo dice que vio un OVNI en Cuernavaca.

Instagram

“Corrimos a apagar la luz porque decíamos ‘gü*y vienen por nosotros’”.

En una charla en la emisión ‘Netas Divinas’, la conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, acudió como invitada y ahí reveló una experiencia que la acercó a los fenómenos paranormales.

Aprovechando la presencia del experto en temas paranormales, Felipe Arellano, Montijo les contó a Michelle Rodríguez, Sofía Niño de Rivera y al creados de contenido cómo fue el día que vio un OVNI.

Montijo relato “yo sí vi un OVNI y lo escuché perfecto y lo vi perfecto como se movió de un segundo a otro”.

Añadió que “estábamos en Cuernavaca donde se ven montañas, estábamos en una terraza y yo decía ‘ay, esa estrella está muy rara, quién sabe, y seguíamos platicando. Y pasó una hora, dos horas y yo decía, ‘ay, esa estrella está muy rara’”, dijo la presentadora, quien se declaró fan de observar las noches estrelladas y el cielo en su majestuosidad.

Ese día, en el que Galilea supuestamente vio un extraterrestrevio un extraterrestrevio un extraterrestre, asegura que la estrella rara que vislumbraba en el cielo “de repente empezamos a ver, a la distancia de una estrella, cómo empezó a hacerse de un lado para otro. ‘La estrella se está moviendo, viene para acá’. Y en cuestión de segundos de estar al nivel de una estrella con esta luz, a verse más grande y más grande hasta que pasó arriba de nosotros por arriba de la casa”, aseguró.

Ante la incredulidad de su compañeras, salvo la del experto en el tema OVNI, Galilea expresó que su primera reacción fue ingresar a la casa y apagar la luz con el objetivo de pasar desapercibidos.

“Corrimos a apagar la luz porque decíamos ‘gü*y vienen por nosotros’”, indicó.

La experiencia de la presentadora no culminó con ver cómo la supuesta estrella se acercó hasta donde permanecía en la terraza, “lo más impresionante para mí, aparte de ver todo eses movimiento, fue el sonido. Literal como se escucha”, finalizó.

Otro famoso que vio un OVNI

Cabe recordar que no es la primera famosa que habla de un aparente ‘encuentro cercano del tercer tipo’. Y es que hace un par de meses, el actor Sebastián Ligarde también relató cómo vio un OVNI cerca de su casa en Texas.

La pareja de Ligarde fue quien se percató que en el cielo había un extraño fenómeno, según contó Sebastián. Y añadió que al voltear la vista se encontró con un objeto con forma rectangular y vertical, muy diferente a cualquier objeto que hubiera visto antes.

De acuerdo a su relato, los hechos ocurrieron el 23 de septiembre en su domicilio, cuando Jorge estaba en la cochera y de repente gritó y le pidió al actor que saliera inmediatamente de su casa. Ya en el patio, Ligarde se percató de la presencia de halcones en el cielo, pero casi de inmediato notó algo que llamó profundamente su atención.

“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua”, relató Ligarde.

Y sumó a su narración que el objeto era de color plata con una forma alargada en espiral y que giraba levemente mientras descendía. Dice Ligarde que en un primer momento pensó que el objeto caería sobre la calle, frente a su domicilio, pero finalmente el objeto se dirigió hacia otra zona.

En una segunda parte de un video, el actor indicó que el objeto terminó cayendo en un bosque frente a su casa. Sin embargo, decidió no acercarse por miedo a los animales salvajes que habitan en la zona.

Galilea Montijo Netas Divinas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lalo-Salazar-novia.jpg
Famosos
Lalo Salazar estrena nueva novia tras romper con Laura Flores; lo cachan besándose con joven misteriosa
November 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Álex-González-Maná.jpg
Famosos
Baterista de Maná sufre aparatosa caída en pleno concierto; igual que Fher terminó en el suelo
November 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Adrade-Verónica-Castro.jpg
Famosos
Filtran video que confirmaría romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro: “Te voy a dar muchos besos”
November 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Chris-Pérez-.jpg
Famosos
Chris Pérez, viudo de Selena, reaparece en la televisión mexicana y rechaza hablar de Yolanda Saldívar
November 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alejandra robles gil.jpg
Telenovelas
Alejandra Robles Gil: así lucía la protagonista de “Regalo de amor” en su primera telenovela
La carrera de la egresada del CEA de Televisa comenzó en 2012 junto a Fernando Colunga y Blanca Soto
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
kikemyagoitiaeleazargomez.jpg
Famosos
Adal Ramones lanza ultimátum a Eleazar Gómez por desobedecerlo en vivo
El condciutor de La Granja VIP le advirtió que no quiere que vuelva a comportarse de esa manera
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
juangabeellasartes.jpg
Famosos
Juan Gabriel: Estos intelectuales le decían “ignorante” para impedir su concierto en Bellas Artes
Este sábado se proyectará en el Zócalo aquel concierto fundacional en la historia reciente de la música en México
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatimabosch.jpg
Famosos
Este fue el discurso de Fátima Bosch cuando ganó Miss Universo México
La representante de México para al certamen que se realizará en Tailandia tiene ideales claros
November 05, 2025
 · 
Alejandro Flores