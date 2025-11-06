Galilea Montijo narra el día que vio un OVNI y cómo creyó que iba por ella: “pasó por arriba de nosotros”

“Corrimos a apagar la luz porque decíamos ‘gü*y vienen por nosotros’”.

En una charla en la emisión ‘Netas Divinas’, la conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, acudió como invitada y ahí reveló una experiencia que la acercó a los fenómenos paranormales.

Aprovechando la presencia del experto en temas paranormales, Felipe Arellano, Montijo les contó a Michelle Rodríguez, Sofía Niño de Rivera y al creados de contenido cómo fue el día que vio un OVNI.

Montijo relato “yo sí vi un OVNI y lo escuché perfecto y lo vi perfecto como se movió de un segundo a otro”.

Añadió que “estábamos en Cuernavaca donde se ven montañas, estábamos en una terraza y yo decía ‘ay, esa estrella está muy rara, quién sabe, y seguíamos platicando. Y pasó una hora, dos horas y yo decía, ‘ay, esa estrella está muy rara’”, dijo la presentadora, quien se declaró fan de observar las noches estrelladas y el cielo en su majestuosidad.

Ese día, en el que Galilea supuestamente vio un extraterrestrevio un extraterrestrevio un extraterrestre, asegura que la estrella rara que vislumbraba en el cielo “de repente empezamos a ver, a la distancia de una estrella, cómo empezó a hacerse de un lado para otro. ‘La estrella se está moviendo, viene para acá’. Y en cuestión de segundos de estar al nivel de una estrella con esta luz, a verse más grande y más grande hasta que pasó arriba de nosotros por arriba de la casa”, aseguró.

Ante la incredulidad de su compañeras, salvo la del experto en el tema OVNI, Galilea expresó que su primera reacción fue ingresar a la casa y apagar la luz con el objetivo de pasar desapercibidos.

“Corrimos a apagar la luz porque decíamos ‘gü*y vienen por nosotros’”, indicó.

La experiencia de la presentadora no culminó con ver cómo la supuesta estrella se acercó hasta donde permanecía en la terraza, “lo más impresionante para mí, aparte de ver todo eses movimiento, fue el sonido. Literal como se escucha”, finalizó.

Otro famoso que vio un OVNI

Cabe recordar que no es la primera famosa que habla de un aparente ‘encuentro cercano del tercer tipo’. Y es que hace un par de meses, el actor Sebastián Ligarde también relató cómo vio un OVNI cerca de su casa en Texas.

La pareja de Ligarde fue quien se percató que en el cielo había un extraño fenómeno, según contó Sebastián. Y añadió que al voltear la vista se encontró con un objeto con forma rectangular y vertical, muy diferente a cualquier objeto que hubiera visto antes.

De acuerdo a su relato, los hechos ocurrieron el 23 de septiembre en su domicilio, cuando Jorge estaba en la cochera y de repente gritó y le pidió al actor que saliera inmediatamente de su casa. Ya en el patio, Ligarde se percató de la presencia de halcones en el cielo, pero casi de inmediato notó algo que llamó profundamente su atención.

“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua”, relató Ligarde.

Y sumó a su narración que el objeto era de color plata con una forma alargada en espiral y que giraba levemente mientras descendía. Dice Ligarde que en un primer momento pensó que el objeto caería sobre la calle, frente a su domicilio, pero finalmente el objeto se dirigió hacia otra zona.

En una segunda parte de un video, el actor indicó que el objeto terminó cayendo en un bosque frente a su casa. Sin embargo, decidió no acercarse por miedo a los animales salvajes que habitan en la zona.

