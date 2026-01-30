Claudio Yarto llama a los extraterrestres con un mantra y un beat: “Y se me aparecen”

Lo de Claudio Yarto con los extraterrestres ha evolucionado de manera vertiginosa en un par de años.

Lo que empezó como un pasatiempo durante la pandemia, se ha convertido en una cuestión de fe para el rapero conocido por ser el fundador de Caló, el grupo que alcanzó el éxito con canciones como “Capitán” y “Formas de amar”.

Yarto cuenta ue durante la pandemia, cuando no hacía nada en las mañanas, descansaba en las tardes, y tenía libres los fines de semana, descubrió a Jaime Maussan y sus investigaciones sobre ovnis y aliens.

“Comencé a voltear al cielo y los vi”, dice en una entrevista para el podcast Melo Montoya.

En esa misma entrevista cuenta que ahora se ha convertido en una especie de contacto privilegiado, ya que su casa está dentro de lo que llama “la ruta de los ovnis” en el Valle de México.

Pero también porque ha desarrollado una sensibilidad que lo llevó a combinarlo con su otra pasión, la música.

Yarto se comunica con los aliens

En una técnica que recuerda a la película “Encuentros cercanos”, de Steven Spielberg, Yarto cuenta que ha desarrollado un mantra con beats para llamar a los ovnis.

“Es un mantra que se lo fusilé al maestro Sixto Paz”.

Yarto ejecutó el mantra que suena: Na umm, na umm.

“Y yo le puse un beat (ritmo, compás). Y tengo ahí unos videos de cómo reaccionan (los ovnis) cuando les pongo el mantra. Lo escuchan y se aparecen esos padrinos”.

QUÉDATE A LEER: Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”

En la película de “Encuentros cercanos” sucede algo similar cuando un grupo de científicos logra hacer contacto y comunicarse con una nave espacial a través de beats .