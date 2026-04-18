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Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían SEPARADOS y al borde del divorcio: Esto se sabe

Gustavo Adolfo Infante se le fue a la yugular a Pepe Aguilar: “Está de chismoso”.

Abril 18, 2026 • 
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Pepe revela lo que piensan su hija y su yerno

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Después de su boda exprés en Europa y la ceremonia en Morelos ante pocos invitados, Christian Nodal y Ángela Aguilar planeaban boda para el mes de mayo de 2026. Sin embargo, hace unos días, el cantante confirmó que ese plan estaba suspendido hasta nuevo aviso.

Ahora, surgen rumores de que no solo la boda sería cancelada, sino su matrimonio. Y es que luego de la controversia por el video musical de Nodal con una modelo que parecía una mezcla entre Cazzu y Ángela Aguilar, el cantante parece haberse quedado solo.

Según reporte de Gustavo Adolfo Infante, según sus fuentes, al viernes 17 de abril de 2026, Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados.

“Me cuentan, no lo puedo confirmar, pero me lo van corriendo de la casa”, declaró también en redes sociales.

“El casado casa quiere y no es posible que un artista del tamaño de Nodal, que está peleado con sus papás y la disquera, siga ahí. Teniendo a Pepe Aguilar metido ahí con ustedes, ahí está todo el día de chismoso y metiche, hablando y opinando. Tú tienes una carrera, arreglen ustedes sus situaciones... Hagan su vida”, dijo Gustavo en De primera mano.

¿Hubo infidelidad?

El escándalo se agrava con los dichos de Javier Ceriani. El comunicador de YouTube dijo que Nodal habría sido infiel a Ángela Aguilar con una mujer de origen dominicano que reside en Miami, lo que habría provocado el distanciamiento.

Sin embargo, ni la infidelidad ni la separación han sido confirmadas por la pareja. Ambos se siguen todavía en Instagram, pero no han aparecido públicamente juntos.

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