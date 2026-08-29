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As3sina de Selena, Yolanda Saldívar, podría SALIR DE PRISIÓN aunque tiene cadena perpetua

Las autoridades estarían analizando otorgarle su libertad tras un cambio en las leyes de Texas.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla | Foto: Archivo

“En cualquier momento, ya sea esta semana o la siguiente, le pueden dar otra noticia de que ella puede quedar en libertad condicional”.

Desde hace 30 años, la asesina de Selena Quintanilla, cumple una condena perpetua tras haberle quitado la vida el 31 de marzo de 1995. Ambas habrían protagonizado una discusión.

Y es que hace tiempo que Yolanda Saldívar, fundadora del club de fans de la intérprete, habría intentado recuperar su libertad, misma que le ha sido negada.

Sin embargo, el vocero de Saldívar ha compartido que recibió una carta donde supuestamente se le notifica que “en cualquier momento” podría salir de prisión.

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“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”, declaró a ‘De Primera Mano’.

Y agregó que, “primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estas libre’”.

El abogado reveló tener una “amistad muy cercana” con Yolanda desde 2023, luego de conocerse “a través de un e-mail”.

“La conocí, nos hicimos amigos y la voy a visitar”, dijo.

El litigante insistió en que fue la misma Yolanda quien le informó sobre la supuesta notificación de las autoridades.

“El día que le negaron la salida estaba muy triste, estaba devastada. Ahora le dan otra vez la noticia de que puede, en cualquier momento, ya sea esta semana o la siguiente, le pueden dar otra noticia de que ella puede quedar en libertad condicional”, subrayó.

Asimismo, insistió en que esa carta, aunque es una posibilidad para que pueda recuperar su libertad, no es una certeza.

“(Esta carta que recibe) no garantiza que está afuera, pero en marzo del 2025 le negaron su salida. Las leyes anteriormente estaban en un lapso de 4 años para que ella pueda apelar o ver al oficial que le pueda firmar su libertad condicional, entonces, en este mismo año cambiaron las leyes”, explicó.

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“Ahora una persona que está privada de su libertad en Texas, después de un año que se le niegan su salida (…) ella ya califica para que en cualquier momento, de un año en adelante, un oficial pueda dictarle su libertad condicional”, concluyó.

Yolanda Saldívar Selena
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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