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¿Quién interpretó hace 50 años el personaje de Mar Contreras en “Tierra de Amor y Coraje”?

La nueva telenovela de Sofía Castro comienza el 4 de septiembre

Agosto 28, 2026 • 
Alejandro Flores
mar contreras rita macedo.jpg

Mar Contreras es Estrella Barrios

ViX

“Tierra de Amor y Coraje” es el regreso de Mar Contreras a las telenovelas luego de su participación en La Casa de los Famosos.

Este melodrama es una nueva versión de “Hermanos Coraje”, que se realizó en 1976 y que fue un suceso de la televisión debido a su nivel de producción.
La producción ahora es igual de fastuosa pues incluyó rodajes en Tucson, Arizona, hasta donde viajó la mayor parte de la producción.
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Mar Contreras interpreta a Estrella Barrios, esposa del cacique del pueblo en el que se desarrolla la historia.
Ese cacique, interpretado por Sergio Goyri, se llama Pedro y es uno de los villanos de la historia.
Estrella, por el contrario, es una mujer compleja y contradictoria.

“Soy una mujer poderosa, ambiciosa... pero también soy una mujer justa, solo quiero hacer pagar a esa gente que nos hizo daño”.

¿Quién es la actriz que interpretó a Estrella Barrios en “Hermanos Coraje”?

Estrella Barrios fue interpretada en la telenovela de 1976 por Rita Macedo, una actriz clave para el cine de oro mexicano en la década de los 60.
Su capacidad histriónica y su belleza la llevaron a trabajar bajo la dirección de cineastas como Luis Buñuel en “Ensayo de un crimen”, protagonizada por Ernesto Alonso.

Rita Macedo actuó en unas 20 telenovelas y se mantuvo activa hasta la década de los 90, cuando actuó en melodramas como “Alcanzar una estrella”.

mar contreras Tierra de amor y coraje
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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