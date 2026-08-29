¿Cómo eran los shows de Juan Gabriel en un palenque? Un video de época lo revela

Los conciertos más recordados de Juan Gabriel son, ciertamente, los que dio en el Palacio de Bellas Artes.

Pero el Divo de Juárez no discriminaba: en su opinión, la cultura no tenía que dividirse entre popular y alta, según explica él mismo en el documental de Netflix.

Por esa razón, por ejemplo, luego del éxito de su primera serie de conciertos en Bellas Artes, se presentó en la Plaza de Toros México con el mismo formato orquestal.

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De hecho, durante la década de los 80, Juan Gabriel dedicaba gran parte de su actividad a hacer giras en palenque y feria de pueblo, según contó él mismo en aquella legendario entrevista con Verónica Castro en “Mala noche, no”.

Así era Juanga en palenque

Para Juanga, pues, el cabaret y el palenque eran igual de importantes que un estadio o un Palacio de Bellas Artes.

Una rareza grabada en video en los años 80 comprueba lo dicho por el cantante.

Se trata de imágenes del palenque de Reynosa en 1985, y que originalmente fueron grabadas por una fan de nombre Patricia Ojeda y que se puede consultar en Youtube por una remasterización en el canal de Gabriel Alcocer.

El video muestra a Juan Gabriel que aparece en las gradas del palenque y las recorre desde lo más alto hasta el escenario donde todavía se ven pintadas las cuadrículas de las peleas de gallos.

Lo que se ve en el video es un popurri con canciones fronterizas: desde el “Noa Noa” hasta “La Frontera”.