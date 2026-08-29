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Sofía Castro explica QUÉ SE HIZO tras críticas a su imagen: “Me puse el pelo güero y me depilé la ceja”

Desde hace días, la actriz enfrenta ‘hate’ por los cambios que se ha realizado.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sofía Castro aclara los cambios que se hizo en el rostro.

Getty Images

“Creo que lo más importante no es tanto cómo lo manejo yo, sino hacer conciencia de que dejemos de hablar del cuerpo y del físico de las personas”.

La hija mayor de Angelica Rivera rompió el silencio y habló claro y fuerte sobre las críticas que ha recibido en su cuerpo y apariencia tras lucir visiblemente diferente. Sofía aprovechó el estreno de su nueva serie en ViX para sincerarse.

Castro, quien trabajo al lado de José Eduardo Derbez, aclaró delante de las cámaras y micrófonos los cuestionamientos que circulan en redes sociales.

La protagonista de ‘Hotel todo incluido’ reconoció que el ‘hate’ a su apariencia ha sido constante y que en algún momento lo ha padecido.

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“Ha sido mucho tiempo que la gente se ha metido con mi físico y obviamente ha sido fuerte”, admitió. Sin embargo, señaló que su postura ahora es distinta y prefiere hacer conciencia sobre el daño que ese tipo de comentarios genera.
“Yo sé muy bien quién soy”, dijo Castro.

Al tiempo, aclaró que no esta en contra de las cirugías y que, si añgun día decide hacerse algo lo compartirá con su público. Por ahora, aclara que los cambios de los que se hablan es porque “me puse el pelo güero, me depilé la ceja, Son cambios de look”.

Luego, subrayó que lo que más prioriza es la reflexión colectiva.

“Creo que lo más importante no es tanto cómo lo manejo yo, sino hacer conciencia de que dejemos de hablar del cuerpo y del físico de las personas”, sostuvo.

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También mencionó que hay personas que no pueden con ese tipo de comentarios, y que eso es lo que la motiva a alzar la voz. “Hay mucha gente que no lo puede superar o que no puede con esos comentarios”, señaló.

Sofía Castro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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