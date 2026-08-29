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Emilio Osorio revela que YA SE HIZO ADN para confirmar si es hijo de Bobby Larios

El hijo de Niurka ha enfrentado los rumores que lo relacionan con el ex de su mamá.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Emilio Osorio habló sobre los rumores que apuntaban a que es hijo de Bobby Larios.

YouTube/Instagram

“Ya me hice la prueba y sí soy hijo de Juan Osorio Ortiz”.

Emilio Osorio no le da rodeos a los rumores que lo han acompañado y que cuestionan su parentesco con Juan Osorio y lo vinculan a Bobby Larios, expareja de su mamá, Niurka.

Es por eso que durante uno de los episodios recientes de ‘Miembros Al Aire’ respondió con humor que ha podido comprobar que es hijo del productor de televisión.

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Lejos de mostrarse molesto, Osorio habló con honestidad y tranquilidad, y sorprendió al dar a conocer que incluso se ha realizado análisis de ADN para aclarar las dudas.

“Ya me hice la prueba y sí soy hijo de Juan Osorio Ortiz”, comentó entre risas, echando por tierra que desconoce los rumores alrededor de su familia.

Pese a que no presentó algún documento o resultado que permita comprobar sus dichos, la declaración fue suficiente para volver a poner el tema en las redes sociales.

Los rumores sobre la paternidad de Osorio han acompañado a Emilio desde su adolescencia. Una de las principales razones por las que algunos internautas comenzaron a cuestionar su parentesco son las diferencias físicas que, según usuarios, existen entre el actor y el productor.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Niurka y Bruno se burlan de Bobby Larios y aseguran que tenía un plan maquiavélico en su contra

Con el paso de los años, internautas han generado comparaciones entre Emilio y Larios, además de con su padre, Juan.

bobby Larios emilio osorio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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