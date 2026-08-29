Nieta de Vicente Fernández con bajo perfil prepara sorpresivo debut

En realidad nunca estuvo alejada de la música.

Todo lo contrario, en su perfil de Instagram se pueden encontrar videos en los que muestra el virtuosismo heredado de su abuelo Vicente Fernández y su papá Alejandro.

Se trata de América Fernández, quien en varias ocasiones había dicho que no quería ser cantante.

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De hecho, se le conocía como “la hija de Alejandro Fernández con bajo perfil”. Es melliza de Camila Fernández, quien se convirtió en un fenómeno de popularidad este año por sus interpretaciones en Juego de Voces.

América fue descrita por la revista Caras como una mujer con intereses más enfocados en el estilo de vida.

“Se inclina hacia otros intereses como los viajes y el modelaje, áreas en las que ha podido expresarse creativamente sin la presión de mantener el legado musical de su familia. Su Instagram es un testimonio de su vida aventurera y sus exploraciones, en ella muestra sus viajes y experiencias alrededor del mundo a sus 150,000 seguidores”.

¿Cuándo debutará América Fernández como cantante?

Ahora, sin embargo, está a punto de debutar como cantante.

Así lo reveló su hermano mayor Alex en una entrevista con Imagen Televisión.

A propósito de que su primo Ramón presentó su primer disco esta semana, Alex contó:

“Pues ya todos los miembros de la familai se han lanzado: mis hermanos Emiliano Y Valentina ya están como cantantes y también mi hermana América se va a lanzar ya en poco tiempo... yo creo que este año o el principio del que viene”.

De hecho, América ya le mostró las canciones con las que debutará.