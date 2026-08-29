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Nieta de Vicente Fernández con bajo perfil prepara sorpresivo debut

La hermana de Camila Fernández se había negado a dedicarse a la música

Agosto 28, 2026 • 
Alejandro Flores
america fernandez.jpg

Camila y América Fernández con su abuelo Vicente

Instagram

En realidad nunca estuvo alejada de la música.

Todo lo contrario, en su perfil de Instagram se pueden encontrar videos en los que muestra el virtuosismo heredado de su abuelo Vicente Fernández y su papá Alejandro.
Se trata de América Fernández, quien en varias ocasiones había dicho que no quería ser cantante.
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De hecho, se le conocía como “la hija de Alejandro Fernández con bajo perfil”. Es melliza de Camila Fernández, quien se convirtió en un fenómeno de popularidad este año por sus interpretaciones en Juego de Voces.
América fue descrita por la revista Caras como una mujer con intereses más enfocados en el estilo de vida.

“Se inclina hacia otros intereses como los viajes y el modelaje, áreas en las que ha podido expresarse creativamente sin la presión de mantener el legado musical de su familia. Su Instagram es un testimonio de su vida aventurera y sus exploraciones, en ella muestra sus viajes y experiencias alrededor del mundo a sus 150,000 seguidores”.

¿Cuándo debutará América Fernández como cantante?

Ahora, sin embargo, está a punto de debutar como cantante.
Así lo reveló su hermano mayor Alex en una entrevista con Imagen Televisión.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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A propósito de que su primo Ramón presentó su primer disco esta semana, Alex contó:

“Pues ya todos los miembros de la familai se han lanzado: mis hermanos Emiliano Y Valentina ya están como cantantes y también mi hermana América se va a lanzar ya en poco tiempo... yo creo que este año o el principio del que viene”.

De hecho, América ya le mostró las canciones con las que debutará.

Vicente Fernández América Fernández
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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