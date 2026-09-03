A Manuel José no pueden frenarlo aunque hasta Anel Noreña, heredera de José José lo tache de “charlatán”

A Manuel José no lo han detenido las polémicas. Tampoco las críticas de Anel Noreña, quien durante años ha cuestionado su afirmación de que José José era su padre y recientemente volvió a llamarlo “charlatán”. Mientras la controversia familiar permanece abierta en el terreno público, el cantante colombiano continúa haciendo lo que, desde que saltó a la fama, mejor sabe hacer: subir al escenario y cantar las canciones de El Príncipe de la Canción.

Su próxima cita con el público mexicano será el viernes 4 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Las Torres de Satélite, donde ofrecerá un espectáculo dedicado a la música romántica y al repertorio que marcó varias generaciones. La presentación forma parte de una agenda que también incluye conciertos sinfónicos y actuaciones con su propia banda. Pero detrás de sus presentaciones existe una pregunta que vuelve una y otra vez: ¿puede Manuel José seguir cantando las canciones que José José hizo famosas pese a las diferencias que mantiene con parte de su familia? Él sostiene que sí.

“Los derechos de marca, los derechos de nombre como José José son distintos a los derechos de autor de las canciones. Son dos cosas totalmente diferentes”, explica a TVyNovelas. La legislación mexicana distingue entre los derechos sobre las obras musicales y otros derechos relacionados con su explotación, interpretación y comunicación pública. En el caso de las canciones, los derechos de autor corresponden a quienes crearon las obras.

Manuel José lo explica desde su experiencia: “Las canciones les pertenecen a los compositores que las hicieron”, y menciona entre ellos a Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro, Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón y Alejandro Jaén. También sostiene que, cuando esos temas son interpretados en vivo, existen mecanismos para cubrir los derechos correspondientes.

“Cuando uno interpreta en vivo esos temas, simplemente el empresario que hace el evento paga esos derechos a esas corporaciones de autores, y ellos cobran esas regalías y se las hacen llegar a los compositores. Ese es el conducto regular”, afirma. Por eso, asegura que las críticas no han conseguido sacarlo del repertorio de José José.

La otra parte de la polémica es mucho más personal. En 2011, cuando tenía alrededor de 20 años, Brayan Fanier Álvarez Rojas, su nombre real, aseguró públicamente que era hijo de José José, producto de una supuesta relación del cantante mexicano con una fan colombiana. La historia ocurrió en medio de su participación en Yo me llamo, el programa de Caracol que lo convirtió en una celebridad en Colombia. La afirmación provocó una enorme controversia y posteriormente se realizaron pruebas de ADN, cuyos resultados fueron utilizados públicamente para rechazar el parentesco. A pesar de ello, Manuel José mantiene su postura y explica que se trata de un asunto que decidió conservar en el ámbito personal.

“Yo puedo decir con todas las letras que es mi padre porque es mi derecho de expresarlo, pero más allá de eso a mí nunca me ha interesado exigir nada, ni impedir nada, ni demostrarle nada a nadie. Ese tema yo me lo guardé en el plano personal por respeto también a la memoria de José José”, dice. Su postura frente a Anel tampoco busca convertirse en una nueva batalla pública. “Uno debe tomar las palabras dependiendo de quién vengan. Uno debe escoger qué cosas le afectan y qué cosas no; uno no debe tomar nada personal. En mi corazón solo hay respeto para todo el mundo y yo devuelvo todo eso con bendiciones”.

Para Manuel José, su carrera es la mejor respuesta a quienes lo cuestionan. “Yo he demostrado con mi carrera, con mi trabajo, lo que es Manuel José. El público lo ha visto, el público lo sabe”, afirma.

En medio de las diferencias con la familia mexicana de José José, existe un contraste que el propio cantante marca con claridad. Manuel José asegura que mantiene cercanía con Sara Sosa, hija que José José tuvo con Sara Salazar. “Con Sarita he cantado; ya hemos hecho conciertos juntos. Hemos tenido proyectos muy bonitos que han salido adelante”, cuenta.

En cambio, su relación con José Joel y Marysol Sosa, hijos de José José y Anel Noreña, es prácticamente inexistente. “Con la de aquí, cero”, responde cuando se le pregunta por su cercanía con la familia mexicana. Sin embargo, evita extenderse en ataques. Dice que no presta atención a los “celos” o al rechazo y que prefiere concentrarse en su trabajo.

Antes de convertirse en protagonista de una de las polémicas más conocidas alrededor de José José, Manuel José ya había conseguido algo que pocos imitadores logran: transformar un parecido vocal en una carrera.

Esa búsqueda de identidad, lo ha llevado ahora a un nuevo capítulo: la composición. Lanzó recientemente Soy feliz. “Ya me estoy desarrollando como compositor. Avancé al siguiente nivel de la fase artística y ha sido muy grato para mí poder compartir ya una canción de mi propia inspiración”, comenta.

También trabaja en una nueva canción inspirada en la tragedia que atraviesa Colombia. Todavía no tiene título, pero asegura que ya tiene la letra, la estructura y la melodía. Incluso contempla la posibilidad de realizar un concierto en la zona afectada con otros artistas para recaudar ayuda.

Así, mientras la controversia con Anel Noreña continúa, Manuel José parece empeñado en que su historia no quede reducida a una disputa familiar y asegura que México es su hogar y que aquí ha encontrado un espacio para desarrollar su carrera.