¿Quién es el dueño de la marca José José y por qué su hija Marysol no podía utiilizarlo?

Si alguien quiere hacer zapatos con la marca de José José, necesita la autorización de Anel Noreña, su viuda.

La conductora y actriz tiene cuatro registros de marca vigentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad bajo el nombre de José José. Tres de ellos se vencen en 2014 y el otro en 2035.

De acuerdo con información pública en el portal del IMPI, la marca con el nombre del cantante estuvo siempre bajo el registro del propio José José mientras estuvo vivo.

En el archivo digital de Marcia (la herramienta con la que el instituto facilita la búsqueda pública de los registros) existe cuatro expedientes tramitados por José José para proteger su nombre.

Todos ellos, sin embargo, terminaron su vigencia entre 2020 y 2021; y hay que recordar que El Príncipe de la Canción murió en 2019.

¿Cuántas marcas hay de José José?

A partir de ese momento, la batuta de la marca es retomada por Anel Noreña, quien es, además, la heredera universal del legado del cantante.

Retomando registros de 2014, Anel Noreña renovó durante 2023 y 2024 los registros de marca de José José, de modo que ahora los tiene garantizados por lo menos hasta 2034.

Una de las marcas propiedad de Anel se refiere propiamente a la música del cantante y a todos los dispositivos en los que se pueda reproducir, es decir, que garantiza el pago de regalías por discos, streaming, video, cd, dvd.

El segundo está enfocado en actividades culturales y educativas, es decir para abarcar el uso de su nombre en festivales, conciertos, homenajes.

Las otras dos marcas se refieren a prendas de vestir, desde zapatos hasta sombreros.

Marysol ya puede usar el nombre de José José

La marca de José José incluso estuvo en disputa entre Anel Noreña y su hija Marysol, quienes estuvieron distanciadas durante casi 3 años debido a la inconformidad que presentaron por el contenido del testamento.

Mientras estuvieron distanciadas, Anel Noreña advirtió a su hija que no podría usar el nombre de José José sin autorización. José Sosa, el otro hijo del Príncipe de la Canción sí ha podido hacer, por ejemplo, tributos en vivo, homenajes luctuosos e incluso conciertos en los que interpreta, a su manera, los éxitos de José José.

Marysol y Anel, sin embargo, ya tuvieron una reconciliación luego de que la viuda de José José tuvo una emergencia de salud que la tuvo muy grave. Marysol cuenta que ella estuvo todos los días con ella para revisarle la presión y los niveles de glucosa.