‘Shiky’ es sometido a cirugía de emergencia por segunda ocasión: “Ya no me usen de muñeco VUDÚ”

El conductor de radio indicó que tuvieron que operarlo por lo que parecía una piedra de calcio que obstruía el drenaje de su glándula salival.

Febrero 11, 2026 
Ericka Rodríguez
El locutor de radio regresó al hospital y fue intervenido de emergencia.

“Me han encontrado una especie de piedrita de calcio, como la de los riñones, y ha obstruido una glándula salival lo que me ha provocado una inflamación”.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, ‘Shiky’, asustó a sus seguidores luego de dar a conocer que tuvo que ser hospitalizado de emergencia por segunda vez. El también conductor de radio dijo que fue sometido a una operación por lo que parecía ser una piedra de calcio que obstruía el drenaje de su glándula salival.

El español compartió un video en sus redes sociales explicando su estado de salud tras agradecer las muestras de cariño de sus amigos y fans.

Y es que en noviembre pasado, ‘Shiky’ fue intervenido por una fuerte infección en una de sus muelas luego de que una palomita de maíz se le alojara desencadenando una infección que lo mantuvo en terapia intensiva e intubado varios días.

En aquel momento, la infección comprometía sus vías respiratorias y existía riesgo de que se extendiera a los pulmones o al cerebro.

Tras ser dado de alta, los médicos le indicaron que existía una posibilidad de que saliera una piedra de calcio en la glándula salival, pero que era una en mil, lo que consideró imposible, pero le ocurrió.

Fue el domingo pasado cuando comenzó con las molestias que lo llevaron a la sala de urgencias. ‘Shiky’ ingresó con una inflamación intensa en la pared derecha del rostro y después le informaron que el diagnóstico era la piedra de calcio que estaba obstruyendo el drenaje.

“Háganme el favor, de nuevo en urgencias. Esta vez no ha sido una infección, sí ha sido el mismo lugar y todo, ya se ha bajado un poco. Me han encontrado una especie de piedrita de calcio, como la de los riñones, y ha obstruido una glándula salival lo que me ha provocado una inflamación. Me la están bajando con antibióticos, pero lo más seguro es que me tengan que intervenir. Me dormirán de nuevo, o sea ya”, explicó.

¿Cuál es el estado de salud de ‘Shiky’?

El también actor, de 53 años, compartió que la cirugía fue exitosa, por lo que lo dieron de alta y se recupera de manera favorable en su casa.

Entre agradecimientos a sus médicos y a su pareja, Abraham, lanzó una petición viral a sus detractores: “Ya no me usen de muñeco vudú”.

Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
