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Esmeralda Palacios y ’Shiky’ SE RECONCILIAN tras dos años de no dirigirse la palabra: “hay algo irrompible”

La productora de radio y el conductor pusieron fin a sus diferencias y tuvieron un emotivo reencuentro.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Esmeralda Palacios y ‘Shiky’ se reconcilian tras dos años de haber terminado su amistad.

Instagram

“Hace 2 años que no nos veíamos y por ningún momento hablamos o volteamos al pasado”.

Tuvieron que pasar dos años para que Esmeralda Palacios y ’Shiky’ se volvieran a ver, a hablar y a estar dispuestos a dejar atrás sus diferencias. Y es que los famosos tenían una amistad que parecía a prueba de todo hasta que algo se rompió.

La exesposa de Facundo documentó cómo fue su encuentro en el centro de Coyoacán, en la ciudad de México.

A través de redes sociales, Esmeralda compartió un video en el que aparece en el parque donde quedaron de verse para después comenzarlo a buscar entre la gente que deambulaba en el lugar.

“Estoy llegando aquí a Coyoacán… a este parque, porque me quedé de ver con ‘Shiky’ después de dos años que no nos hemos visto. Voy a ver en donde está sentado”.

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Y en un recorrido visual, Palacios retrata con humor a varios hombres mayores preguntándose si se trata del influencer español.

“Me quedé de ver en este parque porque creo que él ya está viejito, después de dos años de no haberlo visto y aquí bailan danzón los viejitos, vamos a ver en donde está ‘Shiky’”, se escucha decir a la productora.

Finalmente, el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ ríe al notar la presencia de su amiga y en una escena posterior se le ve bailar mientras espera que alguien lo tome como pareja.

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¿Por qué se pelearon Esmeralda y ‘Shiky’?

Previamente, el influencer había explicado que la distancia no ocurrió con el divorcio entre Facundo y Esmeralda, como se había rumorado, sino que se debió a diferencias en su relación.

‘Shiky’, Esmeralda y Facundo se conocieron haca casi tres décadas en España. La pareja habría sido la encargada de motivar que Clemente Rullán, nombre real de famoso, se mudara a México en busca de oportunidades. Incluso le ofrecieron hospedaje en su casa durante ocho meses.

Ante el gesto solidario, ‘Shiky’ ha declarado en diversos momentos el gran agradecimiento que siente por Palacios y Gómez, quienes le habrían dado esa oportunidad que cambió su vida.

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“Hace 2 años que no nos veíamos y por ningún momento hablamos o volteamos al pasado porque en donde hay algo irrompible como el amor verdadero el tiempo y Dios se encargan de poner en su lugar cada situación, qué rico verte peque!! y risas y lágrimas de menopausia jajajajajs”, escribió Esmeralda junto al video de su reconciliación.

esmeralda palacios Shiky
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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