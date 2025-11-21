¿Cómo sigue Shiky tras salir de terapia intensiva por una infección en una muela?

Shiky, finalista de La Casa de los Famosos México, encendió las alarmas al ser hospitalizado de emergencia durante los primeros días de esta semana, luego de que una infección en una muela se extendió hasta la garganta y pudo haber provocado “una situación crítica” si no hubiera recibido atención médica a tiempo.

Afortunadamente, ya se reporta estable, y luego de cuatro días hospitalizado, parece que va mejorando. Al menos así lo compartió él mismo en sus redes sociales en el poco tiempo que le permitieron tener su teléfono celular.

Cabe recordar que el finalista de La Casa de los Famosos México tuvo una cirugía de emergencia y fue intubado; la mañana del 18 de noviembre fue trasladado a terapia intermedia; y podría ser el fin de semana cuando sea dado de alta.

Shiky, caracterizado porque habla mucho -tal como lo vimos en La Casa de los Famosos México- por ahora, no puede hablar y seguirá hospitalizado para confirmar que la infección no avance más. La buena noticia es que ya le dieron alimentos, luego de que le administraban mediante sonda.

¿Qué dijo Shiky desde el hospital?

“Ya empezamos a comer... El caldo más bueno de mi vida después de 4 días”, escribió Shiky en sus historias de Instagram.

“No puedo contestar a todos porque son cientos de mensajes. No me dejan tener el teléfono, aún no puedo hablar y estoy la mitad del día mareado”.

“Un sustazo que no voy a olvidar en la vida”.

“Ahora voy a seguir luchando que todavía queda un poquito que hacer”, escribió Shiky, quien tuvo problemas en la muela desde que estaba en “La Casa de los Famosos México”. En aquellos días, reportó que dentistas lo atendieron luego de que por días tuvo una palomita de maíz incrustada en la encía.

El susto por la infección de la muela ocurrió cuando llegaron al hospital con un estatus delicado, pues la infección comprometía sus vías respiratorias.