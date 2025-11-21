Suscríbete
Famosos

¿Cómo sigue Shiky tras salir de terapia intensiva por una infección en una muela?

El español estuvo en terapia intensiva tras una infección en una muela desde La Casa de los Famosos México.

Noviembre 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
shiky-hospitalizado.jpg

Shiky sigue hospitalizado

Instagram

Shiky, finalista de La Casa de los Famosos México, encendió las alarmas al ser hospitalizado de emergencia durante los primeros días de esta semana, luego de que una infección en una muela se extendió hasta la garganta y pudo haber provocado “una situación crítica” si no hubiera recibido atención médica a tiempo.

Afortunadamente, ya se reporta estable, y luego de cuatro días hospitalizado, parece que va mejorando. Al menos así lo compartió él mismo en sus redes sociales en el poco tiempo que le permitieron tener su teléfono celular.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Cabe recordar que el finalista de La Casa de los Famosos México tuvo una cirugía de emergencia y fue intubado; la mañana del 18 de noviembre fue trasladado a terapia intermedia; y podría ser el fin de semana cuando sea dado de alta.

Shiky, caracterizado porque habla mucho -tal como lo vimos en La Casa de los Famosos México- por ahora, no puede hablar y seguirá hospitalizado para confirmar que la infección no avance más. La buena noticia es que ya le dieron alimentos, luego de que le administraban mediante sonda.

¿Qué dijo Shiky desde el hospital?

“Ya empezamos a comer... El caldo más bueno de mi vida después de 4 días”, escribió Shiky en sus historias de Instagram.

shiky-post-.jpg

“No puedo contestar a todos porque son cientos de mensajes. No me dejan tener el teléfono, aún no puedo hablar y estoy la mitad del día mareado”.

“Un sustazo que no voy a olvidar en la vida”.

“Ahora voy a seguir luchando que todavía queda un poquito que hacer”, escribió Shiky, quien tuvo problemas en la muela desde que estaba en “La Casa de los Famosos México”. En aquellos días, reportó que dentistas lo atendieron luego de que por días tuvo una palomita de maíz incrustada en la encía.

El susto por la infección de la muela ocurrió cuando llegaron al hospital con un estatus delicado, pues la infección comprometía sus vías respiratorias.

Shiky hospitalizado
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Stephanie-Salas.jpg
Famosos
Stephanie Salas publicará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Danna-García.jpg
Famosos
Danna García vivió un momento de terror y desesperación en su casa mientras dormía: “He gritado y llorado”
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Flores-LCDLF.jpg
Famosos
¿Laura Flores se refugiará en ‘La Casa de los Famosos’ tras su truene con Lalo Salazar?
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ligarde portada.png
Famosos
Sebastián Ligarde está de luto: Murió su hermano “en un accidente terrible”
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Maussan-Stranger-Things.jpg
Famosos
Jaime Maussan aparece en la nueva temporada de ‘Stranger Things’ desde Tampico
Netflix lanzó un comercial para promocionar la temporada final de la serie.
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mayela-Laguna-ADN.jpg
Famosos
Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, hizo nueva prueba de ADN a su hijo, ¿qué reveló?
Tras la insinuación de una expareja de Mayela por la paternidad de su hijo, se hizo una nueva prueba.
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
diego-klein--.jpg
Famosos
Diego Klein protagonizó y se consolidó como el más cotizado: “El 2025 me cambió la vida”
El actor que todos quieren en sus proyectosnos revela qué lo hace mantener los pies sobre la tierra.
Noviembre 20, 2025
 · 
Nayib Canaán
Miss-Jamaica.jpg
Virales
Miss Jamaica sufre aparatosa caída a dos días de la final y la sacan en camilla; “no hay huesos rotos”
Gabrielle Henry desfilaba con su traje de noche sin percatarse que había un hoyo sobre el escenario.
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez