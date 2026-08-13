Natalia Subtil anuncia que PERDIÓ AL BEBÉ que esperaba: “Mila llevaba tiempo pidiéndome una hermanita”

“Ya había imaginado los videos, las fotos, la forma tan especial en la que les iba a contar que nuestra familia estaba creciendo”.

La modelo brasileña Natalia Subtil dio a conocer que perdió el embarazo que aún mantenía en secreto y que era fruto de su actual relación. “Hace unos días vivíamos una de las etapas más bonitas de nuestras vidas. Después de años de espera, por fin llegó la noticia que tanto habíamos soñado: estábamos esperando un bebé”, escribió en Instagram.

La expareja de Sergio Mayer Mori destapó que la noticia de la espera de un nuevo integrante a la familia los llenó de ilusión tanto a ella como a su actual pareja. Incluso, compartió que su hija Mila ya sabía que se convertiría en hermana mayor.

“La ilusión llenó nuestra casa. Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, dijo.

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Y añadió que “también llegó el momento de contárselo a Mila. Ver su emoción fue un regalo. Llevaba tanto tiempo pidiéndome un hermanito o una hermanita, y desde ese instante comenzó a soñar con ese nuevo integrante de nuestra familia. Pero hace unos días recibimos una noticia que nos rompió el corazón: tuve un embarazo químico”.

Subtil explicó que este tipo de embarazo es una pérdida muy temprana, generalmente antes de las 5 semanas.

“Yo ya tenía 5 semanas y 3 días. Esperaba con muchísimas ganas poder compartir esta noticia con todos ustedes. Ya había imaginado los videos, las fotos, la forma tan especial en la que les iba a contar que nuestra familia estaba creciendo. Nunca imaginé que el momento de hablar con ustedes sería para contar una despedida en lugar de un anuncio”, expresó a sus seguidores en redes sociales.

Natalia desveló que aún así quiso abrir su corazón “porque ustedes han sido parte de mi vida durante tantos años, en los momentos más felices y también en los más difíciles. Confiamos en Dios”.

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La brasileña acompañó la publicación con una fotografía en blanco y negro donde mostraba la prueba de embarazo positiva y un video donde Mila recibía la noticia del nuevo bebé.