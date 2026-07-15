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Sergio Mayer Mori destapa que PONDRÁ UN ALTO a Natalia Subtil tras 10 años diciendo que no aporta para su hija

El hijo de Bárbara Mori se dice cansado de las polémicas en las que está envuelto con su ex.

Julio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sergio Mayer Mori dice que le pondrá un alto a Natalia Subtil para que no siga diciendo que no mantiene a su hija.

YouTube/Instagram

“Estoy bastante tranquilo porque las cosas son como son, no he tenido la necesidad en 10 años de salir a desmentir o decir ‘miren, aquí están las pruebas’”.

Sergio Mayer Mori se detuvo ante las cámaras y micrófonos y se dijo cansado de diez años de acusaciones y de que se exponga la vida de su hija por parte de su expareja Natalia Subtil.

El hijo de Bárbara Mori dijo que actualmente su “relación con Natalia siempre ha sido nula tristemente. Me encantaría tener una mejor relación y tener por lo menos un diálogo, que podamos compartir y que podamos estar conscientes de las prioridades, que son Mila, por lo menos para mí. Pero siempre ha sido nula nuestra relación lastimosamente”, expresó inicialmente.

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Luego, al ser cuestionado sobre los dichos de la brasileña, quien afirma que no aporta para los gastos de la menor, Sergio enfatizó:

“Mila va a la escuela y Mila come, de ahí a decir algo más… creo que las cosas están puestas en la mesa y si realmente se dedican a esto, escárbenle y vean como van 10 años, yo nunca le he faltado el respeto a Natalia, en mi vida, y tengo con qué, y nunca he estado parado frente a ustedes ni hablando mal ni faltándole al respeto y mucho menos ventilando la vida privada y personal de mi hija”.

Al tiempo, Mayer Mori indicó “yo sigo en mi postura, llevo en esta postura desde que tengo 17 años y creo que es muy difícil que me vaya a mover hoy en día, pero lo único que puedo decir es que amo a Mila, ella me ama a mí, ella sabe quien soy, yo sé quien es ella y creo que todos aquí sabemos quien es Natalia, quien soy yo y quien es mi familia. Preocupado, la verdad no estoy, estoy bastante tranquilo porque las cosas son como son, no he tenido la necesidad en 10 años de salir a desmentir o decir ‘miren, aquí están las pruebas’”, indicó Mayer Jr.

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Finalmente se dijo cansado de contestar las mismas preguntas y acusaciones de Natalia, pero advirtió que pondrá un alto definitivo legalmente, esto para proteger a su hija Mila.

sergio mayer mori natália subtil
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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