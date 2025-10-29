Sergio Mayer Mori revela: “manipulé a mi mamá a los 14 años para probar la marihuana”

“Le dije que si no la probaba con ella, que la iba a probar con mis amigos, entonces que qué onda”.

El hijo de la reconocida actriz Bárbara Mori, Sergio Mayer Jr., ha hecho fuertes revelaciones durante su encierro al interior del reality ‘La Granja VIP’, y una de ellas es cómo comenzó a consumir sustancias bajo el visto bueno de su madre.

Mayer Mori dijo que bajo la idea de probar la marihuana decidió manipular a su mamá con el argumento de que sería mejor que ella pudiera cuidarlo y no sus amigos.

“Esto me ha pasado cada vez que he estado encerrado… cárcel, anexos, mil mam*adas… Manipulé a mi mamá cuando tenía una muy muy corta edad. Le dije que quería probar la marihuana y me dijo que estaba loco… que estaba enfermo de la cabeza. Le dije que si no la probaba con ella, que la iba a probar con mis amigos, entonces que qué onda”, expresó el joven.

Y añadió que “mi madre, tan hermosa y tan voluble pues dijo ‘sí, está bien’, tienes razón, mejor yo te doy acceso”, indicó.

La protagonista de ‘Rubí’ accedió a la petición de su hijo sin saber que sería el inicio de una batalla que lo llevaría a ser internado en seis ocasiones.

Con anterioridad, el también actor se sinceró en el podcast de su padre, ‘Políticamente Imprudente’, y habló sobre el tema, manifestando que su consumo de hierba le dejó graves consecuencias incluyendo problemas de memoria y un largo proceso de rehabilitación.

El joven también señaló que sabía a cuál de sus padres acudir para este tipo de peticiones. Según explicó, nunca le pidió a su padre que lo ayudara a probar sustancias porque sabía que él no toleraba nada relacionado con el consumo de drogas.

Por su parte, Sergio Mayer, al enterarse de que su hijo fumaba marihuana, decidió internarlo, aunque hoy admite que pudo haber sobrerreaccionado.

En cuanto a los efectos del consumo de marihuana, Mayer Mori advirtió sobre los riesgos de consumirla a una edad temprana. “No es como el alcohol o la cocaína, pero creo que debería haber una advertencia que diga ‘precaución’. Es el exceso lo que te destruye”, indicó.

El proceso de rehabilitación de Mayer Mori ha sido largo y complicado. Según explicó, estuvo internado en cinco ocasiones antes de que una sexta estadía en un centro de rehabilitación en Colombia marcara un punto de inflexión en su vida.

“Llegué con mi mamá y le dije: ‘má, estoy en la mier*a, ayúdame, lo que sea’. Ella me respondió: ‘nos vamos mañana temprano a Colombia, empaca’. Me fui cinco meses, con terapia 24/7, dejando amistades y todo atrás”, relató. Este periodo coincidió con la participación de su padre en el programa ‘La Casa de los Famosos’.

El hijo de Bárbara también habló en ‘La Granja VIP’ sobre su soberbia, una emoción que lo ha llevado a no tener ni un peso en la bolsa y a aguantarse antes de pedir ayuda.

“Cuando yo digo ‘pasando hambre’ no es de que ‘ay, bueno pues aquí tengo 20 pesos, voy al Oxxo y me compro un cuernito. No, te estoy hablando de que no hay nada en mi refrigerador y no hay nada en mi bolsa, ni 5 pu*os pesos. O sea literal, ni 5 pu*os pesos, es impresionante como puedo llegar a esos extremos”, admitió Mayer Mori.

Y finalizó indicando por qué no se ha acercado a sus padres para decirles que no tiene qué comer. “Dices, ‘gü*y, pídele a tus papás’. No, te estoy contando que yo soy un pinc*e soberbio hasta la fecha, yo lo sigo trabajando y mi ego es gigante”, finalizó.

