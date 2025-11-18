Sergio Mayer Mori sobre su papá: “No tiene talento… actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de eso”

“Lleva 30 años haciendo cosas para las que la neta no es bueno, y él lo sabe, él me lo ha dicho a mí”.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer sumó otra controversia a su lista al hablar sin tapujos de su padre, particularmente de la disciplina que lo ha llevado a desarrollar actividades “sin talento”, y de las que ha vivido por años.

El joven músico conversaba con Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, al interior de ‘La Granja VIP’, y ahí se soltó detallando el trabajo en la industria del espectáculo de Mayer Breton.

Las declaraciones de Mayer Mori fueron contundentes, por lo que rápidamente se hicieron virales, pues aseguró que su papá “no tiene talento”, esto a pesar de haber construido una carrera de más de tres décadas.

En medio de la conversación, ‘El Patrón’ destacó cómo el reality podría impulsar la carrera de Mayer Mori. “La verdad la estamos pasando ching*n, gü*y… esta madre va a potencialidad tu carrera”, le dijo el exluchador.

Por su parte, el hijo de Mori coincidió: “Sí, es lo que a veces me digo: ‘¿por qué estoy aquí?’ y ya luego digo ‘ah, claro, por eso’”.

‘El Patrón’ añadió que en el entretenimiento “todo va de la mano del talento y estar en el lugar correcto”, pero que aún así “si no tienes talento, pues pelas”. Fue entonces cuando Sergio Mayer Mori decidió poner de modelo a su papá:

“Por ejemplo, y lo voy a decir aquí: mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabr*n… y bien”, afirmó.

Y continuó expresando que más allá del talento, el diputado ha llegado lejos en su carrera por su disciplina.

“O sea, también hay gente como mi jefe que te digo: no es el talento, es que son chambeadores, son disciplinados, son profesionales y eso también te lleva lejos”, dijo.

Del Río intervino en la charla mencionando el carisma, a lo que el también actor lanzó otra confesión: “Mi papá… parece sociópata. Es un carismático de a madres. Y gü*y, juntar las dos… si eres disciplinado, profesional, carismático y aparte tienes talento, pendejo si te mueres de hambre, la verdad”.

Y siguió la conversación con una vivencia muy personal: “La neta yo tuve ped*s con mi jefe (por) años. Mi jefe y yo no nos hablamos. El gü*y llegaba a la casa y me veía viendo tele y se emput*ba conmigo: ‘¿Por qué no estás ensayando?’”.

Mayer Mori recordó que a los 14 años sólo buscaba descansar y ver la televisión, pero su padre, a quien cataloga como “súper militar y súper estricto”, lo presionaba para que practicara con la guitarra.

“O sea el gü*y quería que estuviera las 24 horas del día ensayando y yo a mis 14 años nada más quería llegar a la casa y ver la tele. Pero mi papá es súper militar y súper estricto, o sea cuando el gü*y se enoja te haces pipí en los pantalones, me acuerdo que a mí me daba miedo”, dijo Sergio.

Ahora, expresa que entiende mejor el comportamiento de su papá: “Hoy entiendo que es porque el gü*y quería que yo hiciera como es él. Tiene mucho talento para cosas que no son artísticas, pero ha vivido la vida artística años… lleva 30 años haciendo cosas para las que la neta no es bueno, y él lo sabe, él me lo ha dicho a mí”, finalizó.

