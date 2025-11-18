Suscríbete
Famosos

Sergio Mayer Mori sobre su papá: “No tiene talento… actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de eso”

El músico tuvo una charla honesta donde habló de su papá sin titubeos.

Noviembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sergio-Mayer-Mori.jpg

Sergio Mayer Mori se sinceró sobre su padre y su “talento”.

Instagram

“Lleva 30 años haciendo cosas para las que la neta no es bueno, y él lo sabe, él me lo ha dicho a mí”.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer sumó otra controversia a su lista al hablar sin tapujos de su padre, particularmente de la disciplina que lo ha llevado a desarrollar actividades “sin talento”, y de las que ha vivido por años.

El joven músico conversaba con Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, al interior de ‘La Granja VIP’, y ahí se soltó detallando el trabajo en la industria del espectáculo de Mayer Breton.

Las declaraciones de Mayer Mori fueron contundentes, por lo que rápidamente se hicieron virales, pues aseguró que su papá “no tiene talento”, esto a pesar de haber construido una carrera de más de tres décadas.

En medio de la conversación, ‘El Patrón’ destacó cómo el reality podría impulsar la carrera de Mayer Mori. “La verdad la estamos pasando ching*n, gü*y… esta madre va a potencialidad tu carrera”, le dijo el exluchador.

Por su parte, el hijo de Mori coincidió: “Sí, es lo que a veces me digo: ‘¿por qué estoy aquí?’ y ya luego digo ‘ah, claro, por eso’”.

‘El Patrón’ añadió que en el entretenimiento “todo va de la mano del talento y estar en el lugar correcto”, pero que aún así “si no tienes talento, pues pelas”. Fue entonces cuando Sergio Mayer Mori decidió poner de modelo a su papá:

“Por ejemplo, y lo voy a decir aquí: mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabr*n… y bien”, afirmó.

Y continuó expresando que más allá del talento, el diputado ha llegado lejos en su carrera por su disciplina.

@mopromusicmx

♬ sonido original - MOPRO MUSIC MEXICO
“O sea, también hay gente como mi jefe que te digo: no es el talento, es que son chambeadores, son disciplinados, son profesionales y eso también te lleva lejos”, dijo.

Del Río intervino en la charla mencionando el carisma, a lo que el también actor lanzó otra confesión: “Mi papá… parece sociópata. Es un carismático de a madres. Y gü*y, juntar las dos… si eres disciplinado, profesional, carismático y aparte tienes talento, pendejo si te mueres de hambre, la verdad”.

Y siguió la conversación con una vivencia muy personal: “La neta yo tuve ped*s con mi jefe (por) años. Mi jefe y yo no nos hablamos. El gü*y llegaba a la casa y me veía viendo tele y se emput*ba conmigo: ‘¿Por qué no estás ensayando?’”.

Mayer Mori recordó que a los 14 años sólo buscaba descansar y ver la televisión, pero su padre, a quien cataloga como “súper militar y súper estricto”, lo presionaba para que practicara con la guitarra.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“O sea el gü*y quería que estuviera las 24 horas del día ensayando y yo a mis 14 años nada más quería llegar a la casa y ver la tele. Pero mi papá es súper militar y súper estricto, o sea cuando el gü*y se enoja te haces pipí en los pantalones, me acuerdo que a mí me daba miedo”, dijo Sergio.

Ahora, expresa que entiende mejor el comportamiento de su papá: “Hoy entiendo que es porque el gü*y quería que yo hiciera como es él. Tiene mucho talento para cosas que no son artísticas, pero ha vivido la vida artística años… lleva 30 años haciendo cosas para las que la neta no es bueno, y él lo sabe, él me lo ha dicho a mí”, finalizó.

Sergio Mayer sergio mayer mori La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ricardo-Peralta.jpg
Famosos
Acusan a Ricardo Peralta de comprar bots para que César Doroteo no fuera eliminado de ‘La Granja VIP’
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
vanessa-hupenkothen.jpg
Famosos
Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa y responde a ‘hater’ frontalmente: ¿Lo hizo por dinero?
Noviembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Christian Nodal.jpg
Famosos
Christian Nodal debe presentarse para audiencia en el Reclusorio Oriente este 18 de noviembre
Noviembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
IMELDA-GARZA-MARIBEL-.jpg
Famosos
Imelda Tuñón responsabiliza a Maribel Guardia por un “recuerdo traumático” de su hijo y revela algo
Noviembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
Karla-Panini-Karla-Luna.jpg
Famosos
Karla Luna envía mensaje a Karla Panini desde el más allá: tiene una preocupación y no puede descansar en paz
La conductora envió un supuesto mensaje a través de un vidente.
Noviembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Anna-Ferro-Ingrid-Coronado.jpg
Famosos
Abren testamento de Fernando del Solar e Ingrid Coronado es la gran ausente: “La otra parte no quiere parar”
Se conoció la última voluntad del conductor de televisión, quien murió en 2022.
Noviembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
shiky-casa-nominacion.jpg
Famosos
Piden oraciones para Shiky: Reportan que fue hospitalizado e intubado de emergencia
El finalista de “La Casa de los Famosos México” estaría en terapia intensiva.
Noviembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
omar-fierro-engorda-telenovela-ok.jpg
Famosos
Omar Fierro es hospitalizado de emergencia, ¿cómo está y qué es lo que se sabe sobre su salud?
El conductor de ‘¡Qué buena hora!’ se recupera después de la intervención.
Noviembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez