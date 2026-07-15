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Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué consejo le dio su amiga Wendy Guevara?

Karina, integrante de Las Perdidas, se define como Explosiva, impulsiva y sin filtros.

Julio 15, 2026 • 
Nayib Canaán
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Karina Torres

Especial

Explosiva, impulsiva y sin filtros... Así se define Karina Torres, una de las habitantes de la cuarta temporada de La casa de los famosos México. Sin embargo, antes de cruzar la puerta del reality tiene claro cuál será su mayor reto: controlar su carácter para que las emociones no le jueguen una mala pasada durante la convivencia.

La influencer asegura que la noticia la llenó de emoción, especialmente por el cariño que ha recibido desde que se anunció su participación.

“Me conmueve mucho, me da mucha alegría. Y aparte de repente como que también siento mucha emoción de ver cómo la gente me ha estado apoyando desde que me revelaron, entonces para mí es algo muy bonito”, compartió a TVyNovelas.

Aceptar la invitación fue una decisión que tomó sin pensarla dos veces. “En cuanto me hicieron la propuesta, dije: ‘Va, me aviento’”, confesó. Lejos de crear un personaje para las cámaras, Karina asegura que el público conocerá todas las facetas de su personalidad.

“Van a conocer a Karina Torres sin filtro. Esa Karina alegre, sentimental, nostálgica, de repente impulsiva, de repente enojona; a un ser humano”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Aunque promete entregarse por completo a la experiencia, reconoce que su temperamento será uno de los aspectos que más tendrá que cuidar dentro de la casa. “Si tengo un poquito de temor de mostrarme vulnerable y también ese lado mío de enojo, pero creo que todo es para bien”.

Además de entretener, Karina desea que su historia de vida pueda inspirar a otras personas a no rendirse. “Todo se puede, siempre y cuando tengan la decisión y la convicción en la vida. No importa lo que hayamos vivido o pasado; siempre tenemos una oportunidad para salir adelante y demostrarnos que podemos ser alguien para nosotras, para nuestra familia y para nuestros amigos”.

Antes de ingresar a LCDLF México, recibió un consejo muy especial de Wendy Guevara, quien conoce perfectamente la intensidad del reality.

“Me dijo: ‘Sé tú, sé única, sé auténtica... diviértete, no te tomes todo tan en serio, vive, disfruta y aventúrate’”, reveló.

El respaldo de su familia también ha sido fundamental en este momento. “Mi familia está supercontenta. Mi mamá está feliz, mi papá también, mis hermanos felices de que yo pueda estar en este proyecto tan importante”, compartió.

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