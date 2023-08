Sergio Corona habla sobre cuál es su actual estado de salud, tras haber sido hospitalizado de emergencia

Esta tarde se reportó que Sergio Corona, de 94 años, había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto.

“Don Sergio me dicen, sufrió un infarto, no tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente en los primeros días de esta segunda quincena”, señaló Joel O’Farril, colaborador del programa de Radio Fórmula.

“Don Sergio se encontraba en su casa, le vino el infarto, fue hospitalizado en una institución privada. Afortunadamente, se recuperó, salió adelante y regresó a su casa”, agregó O’Farril.

Hace unos momentos, Sergio Corona aclaró lo que en verdad le ocurrió.

“Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto, pero inmediatamente el doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media”.

“Poco a poco me lo llevo y haciendo caminatas aquí en mi casa, ya estoy bien afortunadamente ya me recuperé. Ya me siento mucho mejor que la semana que entra ya recupero mi actividad”, dijo el querido actor de la serie ‘Como dice el dicho’ para el diario El Universal.