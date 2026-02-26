Suscríbete
Famosos

Tragedias en ‘La Academia’: Las MUERTES más impactantes de varios de sus exalumnos

El reciente deceso de Héctor Zamorano se suma a la partida de otros participantes del reality de canto.

Febrero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Héctor-Zamorano-Hiromi.jpg

Héctor Zamorano y Hiromi dejaron un vacío en los escenarios.

Tras la reciente muerte de Héctor Zamorano, el primer expulsado de la primera generación de ‘La Academia’, el mundo del canto y el entretenimiento se tiñó de luto.

El originario de Veracruz dejó una tristeza infinita entre sus compañeros y sus seguidores.

Este 24 de febrero, al confirmarse la triste noticia de su muerte, ‘Ventaneando’ se comunicó en vivo con Wendolee Ayala, quien dijo que mantuvo contacto con la familia de Héctor durante los últimos años. “Se nos arranca una parte de nosotros... Estamos muy tristes. Fue una noticia que llegó de sorpresa”.

Wendolee confirmó la causa de la muerte de su excompañero: “Él estuvo sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció. Estuvo acompañado por su mamá y su papá siempre”.

TE RECOMENDAMOS: Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”

“Él se enfrentó a muchas cosas, mucha historia, y finalmente a veces es complicado sobrellevar tantas cosas que pasamos, se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que lo afectó muchísimo. A final de cuentas, vivió una vida y cumplió muchos sueños pero se enfrentó a situaciones complicadas”, expresó la cantante.

La muerte de Héctor Zamorano causó gran melancolía, sin embargo, no es la primera que ocurre al interior del reality de canto.

Hiromi Hayakawa

Integrante de la tercera generación, Hiromi tenía una carrera en ascenso, y es que ya triunfaba en el teatro musical y la televisión. La noticia de su embarazo la llenó de felicidad al igual que a su pareja, sin embargo, en 2017 perdió la vida.

La cantante presentó complicaciones en el embarazo tras desarrollar el síndrome de HELLP, una variante de preeclampsia que puede ser mortal. La bebé que esperaba, a quien llamaría Julieta, también perdió la vida dentro de su vientre.

A sus 34 años, Hiromi había dejado huela en obras como ‘Avenida Q’ y ‘Mentiras, el musical’.

Edu del Prado

El intérprete de origen español formó parte de la edición de 2010 llamada la Generacion Bicentenario. Luego de obtener el sexto lugar, Edu se abrió paso en otros concursos europeos como ‘La Voz Francia’.

En 2018, murió a los 40 años, luego de estar luchando “contra una neumonía durante siete semanas en la unidad de cuidados intensivos”, causada por el hongo Pneumocystis, según dijo su familia.

Luto por Héctor Zamorano de La Academia
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
HECTOR ZAMORANO.jpg
Famosos
Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”
El integrante de la primera generación de La Academia fue despedido por su familia en una ceremonia privada
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Eduardo ‘Lolo’ Jiménez

Integrante de la misma generación del Bicentenario, ‘Lolo’ incursionó tanto en la música como en el teatro musical, colaborando con OCESA y llegando a ser maestro de artes escénicas.

En 2021, falleció después de “varios días internado luego de ser contagiado de COVID, lo que provocó su deceso según TV Azteca.

La noticia, confirmada por medios y allegados, reforzó el impacto que la pandemia tuvo en la comunidad artística mexicana.

La familia de Fátima Molina

La también actriz y concursante de la sexta generación de ‘La Academia’ enfrentó una tragedia familiar que trascendió el ámbito privado.

En 2019, sus padres perdieron la vida en un episodio de violencia familiar que conmocionó a Guadalajara: su papá mató a su mamá y después se suicidó.

Fátima continuó su vida intentando hallar un nuevo sentido tras vivir uno de los episodios más dolorosos.

Héctor Zamorano Hiromi La Academia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pascacio-López-Vanessa-Bauche.jpg
Famosos
Pascacio López es condenado a PRISIÓN tras acoso, violencia y hostigamiento dentro de un set a Vanessa Bauche
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
shakira mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Shakira ya tiene novio y Mhoni Vidente predice dónde vivirán juntos y a partir de cuándo
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
RAUW ALEJANDRO CAZZU.jpg
Famosos
Rauw Alejandro niega haber traicionado a Cazzu pero lo acusan de “lavarse la manos”
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
rené strcikler.jpg
Famosos
La verdad detrás del injerto que René Strickler tiene en su brazo izquierdo: “a veces engorda”
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
Punch-mono-peluche.jpg
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Los videos en los que se ve al pequeño changuito arrastrando su orangután de jueguete se hicieron virales.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
divo de pacetas.jpg
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
El cubano tiene una historia en la televisión mexicana
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian dimonte.jpg
Famosos
¿Adrián Di Monte amenazó al anfitrión de "¿Apostarías por mí?” después de quitarle 4,000 dólares?
Adrián y Nuja fueron sancionados por desobedecer al Anfitrión dos veces
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
jeans angietaddei.jpg
Famosos
Angie Taddei no perdona al creador de Jeans: “A mí nadie me inventó”
La cantante y empresaria recuerda cómo fue que el grupo se rompió en 2008
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores