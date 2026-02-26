Tragedias en ‘La Academia’: Las MUERTES más impactantes de varios de sus exalumnos

Tras la reciente muerte de Héctor Zamorano, el primer expulsado de la primera generación de ‘La Academia’, el mundo del canto y el entretenimiento se tiñó de luto.

El originario de Veracruz dejó una tristeza infinita entre sus compañeros y sus seguidores.

Este 24 de febrero, al confirmarse la triste noticia de su muerte, ‘Ventaneando’ se comunicó en vivo con Wendolee Ayala, quien dijo que mantuvo contacto con la familia de Héctor durante los últimos años. “Se nos arranca una parte de nosotros... Estamos muy tristes. Fue una noticia que llegó de sorpresa”.

Wendolee confirmó la causa de la muerte de su excompañero: “Él estuvo sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció. Estuvo acompañado por su mamá y su papá siempre”.

“Él se enfrentó a muchas cosas, mucha historia, y finalmente a veces es complicado sobrellevar tantas cosas que pasamos, se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que lo afectó muchísimo. A final de cuentas, vivió una vida y cumplió muchos sueños pero se enfrentó a situaciones complicadas”, expresó la cantante.

La muerte de Héctor Zamorano causó gran melancolía, sin embargo, no es la primera que ocurre al interior del reality de canto.

Hiromi Hayakawa

Integrante de la tercera generación, Hiromi tenía una carrera en ascenso, y es que ya triunfaba en el teatro musical y la televisión. La noticia de su embarazo la llenó de felicidad al igual que a su pareja, sin embargo, en 2017 perdió la vida.

La cantante presentó complicaciones en el embarazo tras desarrollar el síndrome de HELLP, una variante de preeclampsia que puede ser mortal. La bebé que esperaba, a quien llamaría Julieta, también perdió la vida dentro de su vientre.

A sus 34 años, Hiromi había dejado huela en obras como ‘Avenida Q’ y ‘Mentiras, el musical’.

Edu del Prado

El intérprete de origen español formó parte de la edición de 2010 llamada la Generacion Bicentenario. Luego de obtener el sexto lugar, Edu se abrió paso en otros concursos europeos como ‘La Voz Francia’.

En 2018, murió a los 40 años, luego de estar luchando “contra una neumonía durante siete semanas en la unidad de cuidados intensivos”, causada por el hongo Pneumocystis, según dijo su familia.

Eduardo ‘Lolo’ Jiménez

Integrante de la misma generación del Bicentenario, ‘Lolo’ incursionó tanto en la música como en el teatro musical, colaborando con OCESA y llegando a ser maestro de artes escénicas.

En 2021, falleció después de “varios días internado luego de ser contagiado de COVID, lo que provocó su deceso según TV Azteca.

La noticia, confirmada por medios y allegados, reforzó el impacto que la pandemia tuvo en la comunidad artística mexicana.

La familia de Fátima Molina

La también actriz y concursante de la sexta generación de ‘La Academia’ enfrentó una tragedia familiar que trascendió el ámbito privado.

En 2019, sus padres perdieron la vida en un episodio de violencia familiar que conmocionó a Guadalajara: su papá mató a su mamá y después se suicidó.

Fátima continuó su vida intentando hallar un nuevo sentido tras vivir uno de los episodios más dolorosos.