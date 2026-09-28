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¿Quién salió de La Granja VIP y quién lloró por tener que vivir en el granero como peón?

La Granja VIP tiene dos equipos rivales muy definidos y eso genera enfrentamientos en cada gala

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip tercera eliminacion.jpg

La tercera eliminación de La Granja

Captura LG VIP

La tercera eliminación de La Granja VIP se decidió entre Carlos Trejo, la Bebeshita, Manelyk González, Kenny y Julio Camejo.

Estos cuatro nominados disputaron los votos del público para decidir quién seguía en el reality show.
Esta semana estuvo marcada por la fiesta del viernes, en la que las licuachelas hicieron estragos en algunos de los habitantes: Manelyk, Natalia Alcocer, Niurka y Kunno se enfrascaron en una discusión a gritos que derivo en una divertida pelea colectiva.
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¿Quién hizo llorar a Ivonne Montero?

Antes de las eliminaciones, se eligió al peón de oro, es decir, al granjero que mejor trabajó como peón.
Recordemos que los peones no viven en la casa de la Granja, sino en el granero, con camas de paja y sin agua corriente, además de que tienen que realizar los trabajos más duros.
Esta semana Kunno fue elegido como el peón que mejor hizo esa labor. Y su responsabilidad fue elegir a alguien para que sea peón esta semana.
Kunno eligió a Ivonne Montero, quien también fue peón la semana pasada.
Ante la perspectiva de que otra vez tendrá que lidiar con el trabajo pesado y bañarse con agua fría, Ivonne se quebró.

Lloró en vivo durante varios minutos, resignada pero triste porque, dijo, ella había hecho su mayor esfuerzo la semana pasado y a pesar de eso, ahora tiene que repetir.

¿Quiénes se salvaron en la tercera semana de La Granja VIP?

El anuncio de los granjeros que fueron salvados por el público comenzó cuando Adal Ramones reunió a los nominados en la sala de eliminación, donde le pidió a cada uno de ellos que hiciera un promesa al público para pedir sus votos.

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Luego comenzó el anuncio de los salvados.

  1. La primera en regresar a la Granja fue la Bebeshita, quien fue recibida con ovaciones por sus amigos.
  2. La segunda salvada fue Manelyk, quien prometió que dará mejor contenido.
  3. El público salvó también a Kenny, que se emocionó hasta las lágrimas

¿Quién fue el eliminado de la tercera semana en La Granja VIP?

La eliminación de La Granja VIP en su tercera semana quedó entre Carlos Trejo y Julio Camejo.
Adal Ramones entonces anunció que el salvado fue Julio y el eliminado fue Carlos, quien se fue de La Granja VIP sin siquiera haber contado la historia de “Cañitas”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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