¿Quiénes son los SIETE FINALISTAS de La Casa de los Famosos México 2026 tras última eliminación?

No hay más; el público lo decidió. A la semana final de La Casa de los Famosos México 2026 llegaron solo siete habitantes.

Mariana Ochoa fue la primera en consagrarse como finalista; le siguieron Yahir, Karina Torres y Gema Garoa. ¿Quiénes más se unieron?

Por votos del público, que sumaron más de 17 millones, Ernesto Laguardia y Memo Schutz llegaron a la semana final.

Durante la última gala de eliminación este domingo 27 de septiembre, Galilea Montijo anunció al último habitante eliminado. Brianda Deyanara y Ese Pérez se fueron al carrusel.

A solo siete días de la gran final, salió de la competencia Brianda Deyanara.

¿Quiénes son los SIETE FINALISTAS de La Casa de los Famosos México 2026?

Los finalistas son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Ese Pérez

¿Dónde se vota por tu finalista favorito?

Con voto positivo, el público puede votar por su finalista favorito en el sitio oficial de La Casa de los Famosos México en Televisa. CLIC AQUÍ PARA VOTAR