Yolanda Andrade anuncia radical decisión sobre su futuro y los medicamentos que dejará de tomar

Yolanda Andrade sabe leer su cuerpo.

Las enfermedades que padece le han enseñado, a lo largo de tres años, a entender lo que le quieren decir sus dolencias y achaques.

Y sabe que ahora está en una etapa crucial de su vida, por lo que ha tomado una decisión que cambia su futuro de manera determinante.

Yolanda Andrade ha hablado pública y profusamente sobre su padecimiento de Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que ha deteriorado su estado de manera radical en poco tiempo.

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¿Qué decidió sobre sus medicamentos Yolanda Andrade?

La conductora es tan consciente de su estado que habla con frecuencia acerca de su muerte y la resignación con la que espera ese momento.

Esa misma tranquilidad muestra ahora que, con la convicción de que hace lo correcta, abandonará la mayoría de sus medicamentos.

Andrade dice que está cansada de que su cuerpo luche contra la enfermedad con base en inyecciones, estudios, medicamentos.

“He visto miles de doctores, mis venas ya no soportan”, dijo Yolanda.

De modo que en adelante, solo conservará en su recetario los medicamentos para controlar el dolor.

“Pero con el tiempo, incluso quiero alejarme ya de todo eso también”, explica.

Yolanda Andrade, además de ELA, también padece cefalea en racimos. “Para los que les interese, pueden googlearlo para saber qué es”

Mayo Clinic explica que la cefalea en racimos es un tipo de dolor de cabeza grave y poco frecuente que causa un dolor intenso en el ojo o alrededor de este, en un lado de la cabeza.

“Suele ser el tipo de dolor de cabeza más intenso. Puedes tener varios dolores de cabeza en períodos cortos de tiempo. Esto se conoce como un racimo. Los períodos de racimos pueden durar de semanas a meses. Luego, pueden cesar durante meses o años”.

Este dolor es otra de las razones por las que Yolanda dice que decidió abandonar la medicina.

