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Pablo Montero decepciona en La Granja VIP: ya le dicen “maceta”

Pablo llegó con altas expectativas pero se ha negado a entrar en la dinámica de conflictos dentro del reality

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip pablo montero.jpg

Pablo Montero

Captura Instagram LG VIP

Pablo Montero entró con la consigna de convertirse en el granjero ecléctico y provocador.

Su ingreso a La Granja VIP se retrasó dos semanas y durante ese tiempo su lugar lo ocupó un monigote, creando una expectativa de que se trataba de alguien tan fuerte que cimbraría la dinámica y relaciones dentro del reality.
Así fue que el domingo pasado entró a caballo y diciendo que el sí es un ranchero de verdad.
Pero su desempeño dentro de La Granja ha sido polémico no por sus acciones sino lo contrario, por su nula actividad dentro de la dinámica de rivalidades.
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El juicio contra Pablo Montero

Entre los granjeros hay dos bandos totalmente identificados: uno es liderado por Manleyk y Azalia; el otro por Niurka e Ivonne Montero.
Pablo Montero hasta ahora no se ha integrado a ninguno de ellos y en cambio se ha convertido en amigo de ambos bandos.

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Eso ha limitado el contenido que ofrece, ya que solamente se dedica a trabajar con los caballos en la Granja y queda fuera de los pleitos.
Por eso, en redes sociales lo han comenzado a llamar “maceta”, es decir, un granjero que no ofrece contenido.
Y la propia producción del reality hizo eco de esa percepción: implementó una dinámica llamada “El juicio a Pablo Montero”, en la cual los granjeros le dijeron de frente lo que piensan de su comportamiento.

“Muchos piensan que no has dado el ancho”, le reclamó Krystal Silva, la conductora dl reality.

Azalia, Kunno, Manelyk, Bebeshita y Niurka le reclamaron su tibieza y su rechazo a integrarse con alguno de los dos bandos.

“Parece que has venido más a observar que ha jugar”.

Pablo respondió que él se ha dedicado a trabajar pero ante las críticas prometió dar mucho más contenido.

Pablo Montero La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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