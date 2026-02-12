Suscríbete
Pareja de Sasha Sokol rompe el silencio sobre la DENUNCIA contra Luis de Llano: “la apoyaré completamente”

Alejandro Soberón Kuri habló con los medios de comunicación sobre el proceso que enfrenta la cantante.

Febrero 12, 2026 
Ericka Rodríguez
Alejandro Soberón, pareja de Sasha Sokol, le muestra su apoyo incondicional en el proceso contra De Llano.

“Es una mujer extraordinaria y la he apoyado completamente y la apoyaré completamente”.

Recientemente, Sasha Sokol dio a conocer que Luis de Llano, a quien denunció por daño moral tras la relación sentimental que mantuvo con ella cuando era menor de edad, no ha cumplido con disculparse públicamente. La cantante, quien pudo cantar victoria en el proceso, ha permanecido acompañada de su pareja, sin que él se manifestara o hablara con la prensa.

Ahora, en un encuentro con los medios de comunicación, el empresario Alejandro Soberón Kuri, habló por primera vez y reiteró su apoyo y amor a la exTimbiriche.

De forma reservada, Soberón indicó que “las cosas están en el proceso judicial que tienen que tener y continuará el proceso”, mencionó el también fundador de OCESA.

Los reporteros le cuestionaron a Soberón Kuri cómo ha apoyado a Sasha a lo largo del proceso, en el cual Sokol ha mostrado fortaleza para salir adelante, a lo que respondió:

“Es una mujer extraordinaria y la he apoyado completamente y la apoyaré completamente”.

En el proceso que ha enfrentado la estrella, se ha mostrado firme y dispuesta a cumplir con el objetivo de validar su denuncia contra De Llano. Gracias a ello, se pudo sentar un precedente legal que ampara a las víctimas de abuso a denunciar en el momento en el que se sientan listas, sin que el delito prescriba.

El empresario también fue cuestionado sobre si le resultó complicado acompañar a la cantante en su situación, ante la cual no ha bajado la guardia.

“Cuando las personas tienen la razón, cuando las personas dan sus batallas correctas al final la verdad triunfa”, concluyó.

Las peticiones de Sasha

En su denuncia contra Luis de Llano, Sokol expresó de manera puntual sus peticiones, sin embargo, el productor ha hecho caso omiso.

“Yo pedí cuatro cosas; la primera es que él no pueda volver a hablar de mí ni de la relación que sostuvo ilícitamente con una niña de 14, teniendo casi 40. La segunda es que haya una multa y que ese monto mencionado voy a donar íntegro a ADIVAC. También que tome un curso de capacitación, ya presentó la constancia de haberlo tomado. La cuarta y la más importante para mí es la disculpa pública, su fecha de vencimiento para presentarla era el 9 de enero y no la ha presentado…”, contó en una entrevista retomada por Despierta América.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
