Gema Garoa ENTRA a La Casa de los Famosos tras muerte de su papá: En pleno luto quiere ser la fiesta

Gema Garoa ha hecho toda su carrera en los foros de Televisa.

Su formación incluye, por supuesto, haber estudiado en el Centro de Educación Artística de la televisora, desde donde saltó hacia el mundo de las telenovelas.

Este 2026 tenía la perspectiva de dar otro salto: entrar a La Casa de los Famosos México.

Al entrar a La Casa, Gema Garoa eligió el emoji de bola disco, porque quiere ser la fiesta de La Casa... Aunque está de luto

En las semanas previas al estreno del reality show, todo marchó según los planes y su participación se mantuvo en secreto para que fuera revelada el mero día del estreno (este domingo 26 de julio) como parte de los habitantes sorpresa.

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¿Cómo se presentó Gema en La Casa?

“Mucha gente me dice que baje el tono, pero así hablamos en Tamaulipas. No me voy a quedar callada por nada ni por nadie. Hago las cosas como yo quiero. Aún no ha nacido quien me mande”.

Gema dijo que su radar con las personas falla. “Pienso que son buenas personas pero después me va de la chingada... Según yo, soy rara”

“Estoy dispuesta a ser la última habitante en salir de esa Casa”, dijo sobre su decisión de ser la ganadora.

¿Qué pasó con Gema Garoa en La Casa de los Famosos?

Gema tuvo que enfrentarse a un escollo emocional complejo: su padre murió este viernes 25 de julio, es decir, apenas dos días antes del estreno y de su entrada en La Casa de los Famosos.

La noticia le fue dada mientras ella estaba en el aislamiento al que se somete a todos los participantes desde una semana antes del inicio del reality show.

Gema entonces se enfrentó a la disyuntiva del luto por su padre y la oportunidad de entrar al programa más visto de México.

Sin embargo, Gema decidió ENTRAR a La Casa de los Famosos justo un día después de la muerte de su padre, el señor Daniel García Chavira.

En la carrera de Gema dentro del mundo de las telenovelas destaca una actuación: la de Imelda Campos Ruvalcaba, en el melodrama “Eternamente amándonos”.

La actriz dejó huella con una interpretación mesurada pero impactante de esta villana que guarda un secreto terrible y decide revelarlo en el momento justo para hacer más daño.