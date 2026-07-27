Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Gema Garoa ENTRA a La Casa de los Famosos tras muerte de su papá: En pleno luto quiere ser la fiesta

La actriz fue presentada oficialmente.

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
gemagaroa.jpg

Gema Garoa

La Casa de los Famosos México

Gema Garoa ha hecho toda su carrera en los foros de Televisa.

Su formación incluye, por supuesto, haber estudiado en el Centro de Educación Artística de la televisora, desde donde saltó hacia el mundo de las telenovelas.
Este 2026 tenía la perspectiva de dar otro salto: entrar a La Casa de los Famosos México.

Al entrar a La Casa, Gema Garoa eligió el emoji de bola disco, porque quiere ser la fiesta de La Casa... Aunque está de luto

En las semanas previas al estreno del reality show, todo marchó según los planes y su participación se mantuvo en secreto para que fuera revelada el mero día del estreno (este domingo 26 de julio) como parte de los habitantes sorpresa.
TE RECOMENDAMOS: La Bebeshita cerró definitivamente su capítulo con Brandon Castañeda aunque siguen trabajando juntos: “Ya no lo amo”

¿Cómo se presentó Gema en La Casa?

“Mucha gente me dice que baje el tono, pero así hablamos en Tamaulipas. No me voy a quedar callada por nada ni por nadie. Hago las cosas como yo quiero. Aún no ha nacido quien me mande”.

Gema dijo que su radar con las personas falla. “Pienso que son buenas personas pero después me va de la chingada... Según yo, soy rara”

“Estoy dispuesta a ser la última habitante en salir de esa Casa”, dijo sobre su decisión de ser la ganadora.

¿Qué pasó con Gema Garoa en La Casa de los Famosos?

Gema tuvo que enfrentarse a un escollo emocional complejo: su padre murió este viernes 25 de julio, es decir, apenas dos días antes del estreno y de su entrada en La Casa de los Famosos.
La noticia le fue dada mientras ella estaba en el aislamiento al que se somete a todos los participantes desde una semana antes del inicio del reality show.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Aceptó el reto de vivir varios días con Karina Torres, Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y más...
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
El quinto habitante confirmado del reality show de TelevisaUnivision aclaró su relación sentimental
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Paolita.jpg
Famosos
¿Karina Torres LE ROBÓ el lugar a Paolita Suárez en ‘La Casa de los Famosos México’?
La integrante de ‘Las Perdidas’ fue tachada de envidiosa al decir que sometieron a un juego su ingreso al reality.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
La cuarta temporada del reality show está por comenzar.
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
La actriz, recordada también por su adorable personaje de Juana Godoy en “Teresa” y su actual Tita en “Corazón de oro”, es la sexta confirmada
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
El reality show de TelevisaUnivisión empieza este 26 de julio y termina el 4 de octubre
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
El reality show de TelevisaUnivision comienza este domingo 26 de julio
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF
La conductora estelar de La Casa de los Famosos explica su empatía con los concursantes
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gemagaroa--.jpg
Famosos
Gema Garoa está de luto por muerte de su padre
En medio de rumores sobre su entrada a La Casa de los Famosos México, la actriz enfrenta una dura pérdida.
Julio 25, 2026
 · 
TVyNovelas

Gema entonces se enfrentó a la disyuntiva del luto por su padre y la oportunidad de entrar al programa más visto de México.
Sin embargo, Gema decidió ENTRAR a La Casa de los Famosos justo un día después de la muerte de su padre, el señor Daniel García Chavira.

En la carrera de Gema dentro del mundo de las telenovelas destaca una actuación: la de Imelda Campos Ruvalcaba, en el melodrama “Eternamente amándonos”.
La actriz dejó huella con una interpretación mesurada pero impactante de esta villana que guarda un secreto terrible y decide revelarlo en el momento justo para hacer más daño.

Gema Garoa La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jauja--saludesposo.jpg
Famosos
Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana REAPARECE con noticias sobre SALUD de su esposo el camarógrafo
Julio 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
bebeshita--.jpg
Famosos
La Bebeshita cerró definitivamente su capítulo con Brandon Castañeda aunque siguen trabajando juntos: “Ya no lo amo”
Julio 26, 2026
 · 
Edson Vázquez
natanael cano.jpg
Famosos
¿A quién le dio Natanael Cano un millón de pesos y por qué?
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
hijo de aylin mujica.jpg
Famosos
Mauro dejó pendiente una promesa para su madre Aylín Mujica; su hermanastra promete cumplirla
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede vigevani (2).jpg
Famosos
¿Fede Vigevani tiene pactada su salida de La Casa de los Famosos? Misterioso cartel genera dudas
¿Es cierto que el creador de contenido está anunciado para presentarse en Perú en septiembre?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
veterinaria falsa (2).jpg
Viral
Una falsa veterinaria operaba animales sin anestesia, los grababa y publicaba; está libre bajo fianza
La policía informó que los videos serán una prueba crucial durante el juicio
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
bely y beto muerte.jpg
Famosos
Una muerte sorprende a Bely y Beto a unas horas de presentarse en Argentina: “Despedimos a un gran amigo”
El espectáculo infantil está de gira por varias ciudades de Argentina, incluyendo Buenos Aires, la capital
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes briggitte bozzo (1).jpg
Famosos
Briggitte Bozzo y Gala Montes están peleadas pero se verán de frente en Televisa
La creadora de contenida y la actriz llevan una semana lanzando comentarios hirientes en redes sociales
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores