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Fede Vigevani robó el PAPEL HIGIÉNICO en LCDLFM, lo escondió y en poco tiempo Mariana lo encontró

El habitante impostor tenía como misión dejar a sus compañeros en apuros, pero no lo logró.

Julio 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Papel-de-bano-LCDLFM.jpg

Fede Vigevani escondió los papeles de baño en ‘La Casa De Los Famosos México’.

YouTube

Tras darle su primera misión a Fede Vigevani como habitante infiltrado en ‘La Casa De Los Famosos México’ se esperaba caos y que todos estuvieran en apuros, pero no pasó.

En la dinámica, los seguidores del reality eligieron entre tres opciones para el youtuber: esconder papel de baño, café o sartenes. La opción con mayor preferencia fue el papel con 105 mil votos. El café tuvo 21,900 votos y los sartenes 18,200.

TE RECOMENDAMOS: Fede Vigevani es el infiltrado: ¿Qué significa su papel en La Casa de los Famosos México 2026?

Por ello, el uruguayo llegó al baño y de manera sigilosa robó todo el papel durante la madrugada. Luego hizo señas a las cámaras indicando que el reto estaba finalizado. Fede esperaba que en cuanto los habitantes despertaran y necesitaran el papel se desataría el caos.

Vigevani ocultó los papeles en el almacén. Tras despertar e incorporarse, la primera víctima fue Cynthia Klitbo, sin embargo lo resolvió con toallitas humedas. Pero luego de un breve tiempo, Mariana Ochoa descubrió los rollos y de inmediato se los llevó para colocarlos en los sanitarios.

En tanto, la producción explicó que la participación del creador de contenido no sigue las reglas habituales. Fede no compite por votos ni enfrentará eliminaciones como los otros habitantes y su permanencia depende de su capacidad para ejecutar las misiones que le asignará en público.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El reality no detalló la frecuencia ni el número de misiones que recibirá el infiltrado, pero sí mencionaron que todas serán sugeridas por el público.

La casa de los famosos 4 Fede Vigevani Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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