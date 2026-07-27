Fede Vigevani robó el PAPEL HIGIÉNICO en LCDLFM, lo escondió y en poco tiempo Mariana lo encontró

Tras darle su primera misión a Fede Vigevani como habitante infiltrado en ‘La Casa De Los Famosos México’ se esperaba caos y que todos estuvieran en apuros, pero no pasó.

En la dinámica, los seguidores del reality eligieron entre tres opciones para el youtuber: esconder papel de baño, café o sartenes. La opción con mayor preferencia fue el papel con 105 mil votos. El café tuvo 21,900 votos y los sartenes 18,200.

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Por ello, el uruguayo llegó al baño y de manera sigilosa robó todo el papel durante la madrugada. Luego hizo señas a las cámaras indicando que el reto estaba finalizado. Fede esperaba que en cuanto los habitantes despertaran y necesitaran el papel se desataría el caos.

Vigevani ocultó los papeles en el almacén. Tras despertar e incorporarse, la primera víctima fue Cynthia Klitbo, sin embargo lo resolvió con toallitas humedas. Pero luego de un breve tiempo, Mariana Ochoa descubrió los rollos y de inmediato se los llevó para colocarlos en los sanitarios.

En tanto, la producción explicó que la participación del creador de contenido no sigue las reglas habituales. Fede no compite por votos ni enfrentará eliminaciones como los otros habitantes y su permanencia depende de su capacidad para ejecutar las misiones que le asignará en público.

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El reality no detalló la frecuencia ni el número de misiones que recibirá el infiltrado, pero sí mencionaron que todas serán sugeridas por el público.