¿Por qué brilla en la oscuridad el vestido que Galilea Montijo usó en el estreno de La Casa de los Famosos?

Galilea Montijo lució un espectacular vestido en el estreno de La Casa de los Famosos.

El adjetivo se aplica al atuendo por ser un modelo ajustado al cuerpo, de una sola pieza y largo hasta los tobillos.

Pro también por la incorporación de una innovación tecnológica que hacen que Gali, literalmente, brille en la oscuridad.

“Arrancamos la cuarta temporada”, escribió la conductora del reality show en una publicación de Instagram en la que mostró un video.

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¿Cómo funciona el vestido luminoso de Galilea Montijo?

En ese video se puede ver que su vestido puede brilla en dorado, plata y azul.

En la oscuridad queda la impresión de que ese brillo recorriera el cuerpo de Montijo como si fueran venas y arterias de energía.

En realidad, esa ilusión se logra con filamentos de luz LED.

Estos filamentos se agregaron al vestido de manera artesanal para generar la idea de que son parte del cuerpo de Galilea.

El diseño del vestido es de los modistos de cabecera de la conductora, Iván Gallegos y David Máquez, fundadora de Iván Gallegos, prestigiosa casa de modas enfocada en vestidos de novia.

Desde la primera temporada, Galilea Montijo ha lucido modelos extraordinarios e innovadores para las galas de estreno, dominicales y de nominación.