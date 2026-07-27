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Ya hay un nominado en el primer día de La Casa de los Famosos; también hay una inmunidad

El reality show de TelevisaUnivision empezó con una nueva dinámica

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
arantza ruiz aldo rendon.jpg

Arantza Ruiz nominó

Instagram LCDF

“No me vas a decir dos veces inmunda”, soltó Arantza Ruiz en contra de Aldo Rendón.

Y con esa frase, lo sentenció a quedar directamente nominado esta primera semana de La Casa de os Famosos México 2026.
Aldo Rendón efectivamente le dijo “inmunda” a Arantza días antes de entrar a La Casa de los Famosos debido a un pleito de emojis: los dos querían usar el diamante como distintivo para sus campañas en redes sociales.
El estilista explicó un día después, a través de un video en su perfil de Instagram, que usó esa palabra no como un insulto sino como un juego de palabras que comparte con sus amigos.
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Según este argumento, Aldo le dice “inmunda” a las personas que más quiere.
Arantza, al parecer, no le creyó. En esta noche de estreno, Arantza participó en la dinámica para decidir quién estaría nominado directamente en esta primera semana.

Y dijo: “Por mi voluntad, el nominado esta semana es Aldo”.

¿Quién está inmune esta semana?

En esa misma dinámica, Gema Garoa tuvo que decidir quién de los 18 habitantes recibía el beneficio de la inmunidad esta semana.

Geroa había recibido de parte de Cynthia Klitbo el beneficio de ser finalista en la prueba del líder, por lo que dijo:

“Tengo que devolver el favor: Cynthia tiene inmunidad esta semana”.

La Casa de los Famosos México Aldo Rendón Cynthia Klitbo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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