Fede Vigevani es el infiltrado: ¿Qué significa su papel en La Casa de los Famosos México 2026?

La sorpresa de la noche no fue la presencia de uno de los influencers más seguidos en Latinoamérica, sino que Fede Vigevani es parte de un plan secreto de La Casa de los Famosos México 2026.

Y es que durante su llegada a la cuarta temporada, se anunció que el uruguayo no será un habitante cualquiera, sino un infiltrado.

Fue el último habitante en ingresar a La Casa, y junto a La Jefa y Galilea Montijo, revelaron que será el cómplice del público, ya que será quien cumpla las misiones que decidan mediante dinámicas.

Galilea Montijo dijo que Fede Vigevani será habitante infiltrado “por tiempo limitado”, en el que será “Socio” de La Jefa, encargada de informarle las misiones que debe cumplir.

“Este secreto es entre ustedes y yo. Tenemos una misma misión: es poner patas para arriba La Casa de los Famosos México”, advirtió Fede en una cápsula.

“Todos atentos, porque desde el grupo oficial de La Casa de los Famosos México en WhatsApp van a decidir qué voy a hacer dentro de La Casa. Su voluntad será mi desafío”.

¿Cuál fue la primera misión de Fede Vigevani?

Mediante el canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos México, que alcanzó un millón de seguidores durante la noche de estreno, el público votó mediante una encuesta cuál sería la primera misión de Fede.

Fede Vigevani tuvo como primer misión “esconder el papel de baño de La Casa”, lo que sin duda provocará reacciones entre los famosos habitantes.

Por ahora no se saben más detalles, ni cuánto tiempo durará esta alianza con La Jefa... En redes sociales se menciona que si lo nominan, simplemente podrían decirle a los habitantes que el público lo salvó.

¿Quién es Fede Vigevani?

Fede Vigevani nació en Montevideo, Uruguay. Su carrera comenzó en YouTube como integrante de Dosogas Team, donde destacó con videos de humor y retos que conectaron personas alrededor del mundo.

Su proyecto personal supera los 75 millones de suscriptores y lo posiciona como el youtuber hispanohablante con más seguidores del mundo. Sus videos son muy vistos por niños y adolescentes, sobre desafíos, aventuras, historias de misterio y entretenimiento.

También ha desarrollado proyectos musicales, se ha presentado en el Auditorio Nacional, y ha fungido como conductor de los Kids’ Choice Awards México, donde vive desde hace una década.