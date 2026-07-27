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Quiénes son los tres habitantes confirmados de sorpresa en La Casa de los Famosos 2026

El reality show mantuvo en secreto la identidad de estas tres celebridades

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
habitantes sorpresa la casa de los famosos (1).jpg

Las tres sorpresas: Mariana Ochoa, Gema Geroa y Luis Chaparro

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Como en cada edición, la Jefa se reservó sorpresas para el estreno de La Casa de los Famosos.

Este 2026, aprovechando que hay una tercera habitación y por tanto el número de concursantes es mayor, el secreto consistió en tres habitantes sorpresa.
Cuando ya estaban dentro los 15 primeros confirmados, se dieron a conocer las identidades de estos habitantes sorpresa, los cuales suelen aportar mucho contenido, basta recordar que el del año pasado fue Abelito, quien terminó por ganar el tercer lugar.
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Habitantes revelados en el estreno de La Casa de los Famosos

En esta ocasión los habitantes secretos fueron:

  • Mariana Ochoa

La cantante ya había publicado desde la mañana de este mismo domingo algunas pistas irrefutables de que entraría en La Casa de los Famosos.
La integrante de OV7 dijo en ese video:

“Ahora sí ya no tienen pretexto para perderse el 24/7 de un programa muy famosos. Esperen muchas sorpresas”.

La entrada de Mariana generó una gran expectativa sobre todo porque se encontrará con el estilista Aldo Rendón, con quien tiene una peculiar historia de pleitos y problemas.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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  • Gema Garoa

La actriz Gema Garoa, que tuvo un pico de popularidad
en 2023, cuando actuó como una de las villanas protagonistas de “Eternamente amándonos”
Gema se enfrentó a la disyuntiva del luto por su padre, quien murió este viernes 24 de julio, y la oportunidad de entrar al programa más visto de México.
La decisión se pospuso hasta el momento mismo en que estaba pactada su entrada en la casa.

Garoa se enfrentó entonces a una pregunta decisiva: ¿entrar o no entrar a La Casa de los Famosos justo un día después de la muerte de su padre?
La actriz respondió que sí, que entra. Y lo hace, explicó, porque su padre, Daniel García Chavira, siempre fue una inspiración para ella y su carrera en la actuación.

  • Luis Chaparro

Recordado como uno de los hijos de Eugenio Derbez en La Familia P.Luche, Luis Chaparro entra a La Casa de los Famosos luego de varios años de estar fuera de la pantalla de televisión.
Durante esta etapa, Luis se dedicó primero a la creación de contenido en redes sociales y luego a hacer el podcast “5mentarios”.

El podcast, de hecho, estuvo a punto de desaparecer este mes de julio pero fue “salvado” por Eugenio Derbez gracias a un sketche.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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